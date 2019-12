Policista chtěl zastavit rvačku tří mužů, dostal do ruky kovovou tyčí

Spor tří mužů ve věku od osmadvaceti do šestatřiceti let se na kojetínském Masarykově náměstí rozhořel v úterý před polednem.

„Zpočátku verbální konflikt se během chvíle změnil ve fyzické napadení, jemuž se pokusil zabránit policista z místního obvodního oddělení, který byl svědkem situace. Jeden z mužů ale použil kovovou tyč, kterou udeřil protivníka do hlavy a zasahujícího policistu do ruky,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek.

Na místo dorazila hlídka městské policie a také se tam objevil další sedmatřicetiletý muž, které se do šarvátky zapojil.

Policistovi se strážníky se nakonec podařilo za použití donucovacích prostředků bitku ukončit. Tři z účastníků poté skončili v policejní cele.

„Všichni aktéři včetně čtvrtého muže, jenž se k bitce připojil, jsou podezřelí z výtržnictví. Hrozí jim až dva roky vězení. Dva účastníci incidentu jsou navíc podezřelí z násilí proti úřední osobě a hrozí jim tak až šestiletý trest,“ shrnul Kořínek.

Kojetín už letos zažil ničení aut či hromadnou bitku na náměstí

Policie podle něj situaci ve městě monitoruje a už v uplynulých dnech zde posílila hlídky. Letos se totiž v Kojetíně stalo už několik násilností, vyhrocená atmosféra panovala už v létě.

Například v červenci šestatřicetiletý muž s šestnáctiletým mladíkem vyzbrojení násadami od zahradního nářadí v Olomoucké ulici rozbili okénka tří aut a u jednoho také zadní světlomet. Následně je zadrželi policisté, kteří oba výtečníky znali. Starší z mužů už byl dříve trestaný za výtržnictví.

Přímo na Masarykově náměstí se v první polovině června odehrála hromadná bitka poté, co se vyhrotil spor dvou skupin místních Romů. Pětice mužů kovovými tyčemi, sekerou a teleskopickým obuškem poničila stojící auto. Rozbili okna, urazili zpětná zrcátka, promáčkli dveře a rozbili přední a zadní světla.

Poté podle dostupných informací rváči napadli třicetiletého muže, kterého minimálně dvakrát udeřili kovovou tyčí do hlavy a zblízka na něj dvakrát vystřelili z plynové pistole. Zranění utrpěl i další o dva roky mladší muž. Kromě toho agresoři ještě také uráželi obyvatele jednoho z domů na náměstí a vyhrožovali jim.

Policisté za to nakonec v říjnu obvinili dva mladistvé a čtyři dospělé z trestných činů poškození cizí věci, výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví.

Jak to v Kojetíně vypadalo po červnové hromadné bitce na náměstí

Kojetínský starosta Leoš Ptáček v červnu popsal, že se potyčky účastnilo zhruba dvacet lidí, aktivně se ale zapojilo jen několik z nich.

„Byli to všechno romští obyvatelé. Jednoznačně to byl projev obrovské agrese, kdy jedna skupina stála proti druhé. Vzájemně si rozbíjeli auta, rvali se a podobně. Naštěstí nedošlo k žádným vážným zraněním. Bylo to ale extrémně nepříjemné pro všechny ostatní. Přímí svědci byli vyloženě otřeseni,“ vylíčil starosta.

„Není to bohužel poprvé, v říjnu se tu odehrálo napadení mezi téměř stejnými lidmi. Podle toho, co se proslýchá, tam jde o lichvu a drogy,“ dodal Ptáček.

Ten po potyčce zveřejnil na sociálních sítích velmi ostré veřejné prohlášení vůči romské menšině i celé společnosti, za které v diskusích sklidil od řady lidí pochvalné reakce, objevily se ale i kritické hlasy obviňující ho z rasismu či zneužívání situace k získání politické popularity.