VIDEO: Z Hané do světa. Balíky v kojetínském Amazonu chystají lidé s roboty

„Jestliže si Čech v Londýně objedná českou knihu, pojede od nás. Bude-li to kombinace české knihy a mobilu, systém vyhodnotí, zda je efektivnější poslat to jako dva samostatné balíčky, nebo aby se objednávka zkombinovala v jednom skladu a půjde to jako jedna zásilka,“ přibližuje manažer Jan Vavřík.

Ten včera provázel novináře na prohlídce centra. „Jsou za tím různé složité algoritmy. Cílem je, abychom dosáhli příslibu doručení do dalšího dne u Prime zákazníků, pokud to jde,“ popisuje.

Podobných logistických center je v Evropě padesátka, v Česku je teď nejmodernější.

„Budova v Kojetíně je vzdálená osm let vývoje od Dobrovíze,“ srovnává generální ředitel Amazonu Michal Šmíd s prvním centrem ve Středočeském kraji.

Kojetínská adresa se skrývá pod zvláštně vypadající zkratkou BRQ2. Na patnáct stovek současných zaměstnanců, jichž by měly být nakonec zhruba dvě tisícovky, už ví, že firma pojmenovává svoje haly podle nejbližšího mezinárodního letiště. V tomto případě název odkazuje na Brno.

Manuální práce ulehčují moderní technologie

V přízemí se naskladňuje a vyskladňuje zboží. Dvojice pracovníků v oranžových kšiltovkách, které jsou ale ve skutečnosti bezpečnostními helmami, se chystá vyskládat balíky z nákladního auta. Až ke korbě si proto na speciálním vozíku přitáhne konec nákladního pásu a na něj postupně překládá balíky.

Obyčejná manuální práce je i při použití nejmodernějších technologií pořád potřeba, i ta je ale různými zlepšováky usnadněná, takže se pracovníci nemusí namáhat pohyby navíc nebo zvedat těžká břemena.

Například s balíky pomáhá jinde u pásu zařízení připomínající vysavač, které i velkou krabici přesune „jako hrnek s čajem,“ jak říká průvodce.

V přízemí se nacházejí i stanice operátorů. Jde o malé kóje, kde pracovníci balí objednávky do kartonů nejvhodnější velikosti, aby se takzvaně nevozil vzduch. Tady jsou lidé celou směnu na nohou, mají proto pod sebou ergonomickou podložku.

Mozek kojetínského distribučního centra Amazonu.

Výrazně sofistikovanější je velín, kde sledují na obrazovkách veškeré toky balíků nebo automatické nálepkování zásilek. Proces balení je totiž anonymní, operátoři nevědí, pro koho jakou věc připravují.

Když se na chvíli na lince pohyb zastaví, protože se nejspíš některá zásilka zasekla, vyleze žena s nápisem „Jambuster“ na vestě na schůdky a dlouhým hákem zkouší pás uvolnit. Za chvíli zase všechno jede.

Do budovy se vejde až 24 milionů kusů zboží

Ostatně provoz je zde už nyní nepřetržitý. Ještě větší obrátky centrum nabere s blížícími se Vánocemi, na které si zatím nechává volné kapacity.

Chlouba haly je v téměř identických patrech v oploceném prostoru, kde by lidé překáželi. Pohybuje se tam robotická flotila čítající jedenáct set kusů na každém patře.

Připomínají velké robotické vysavače, jeden ale váží 145 kilogramů, sám nicméně unese až 340 kilogramů nákladu. Ten má podobu konstrukce se žlutým látkovým kapsářem, jde vlastně o pohyblivý regál.

„Na každém patře jich máme asi 16 tisíc. To je náš sklad, veškerý inventář je uskladněn tady. Celá budova je schopna pojmout až 24 milionů kusů zboží,“ líčí Vavřík do bzučení pohybujících se jednotek, které se mísí s hudbou z reproduktorů.

Volba rádiové stanice je v režii samotných zaměstnanců. Zatímco v centru v Dobrovízi vede Evropa 2, tady je jedničkou Rádio Haná.

Pauzy mají současně lidé i stroje

Když robotu dochází energie, zamíří do jedné z 55 stanic na každém patře. Za tři minuty se dobije na čtyřicet procent kapacity, což mu vystačí na další dvě hodiny práce, při níž se pohybuje rychlostí 5,5 kilometru v hodině, tedy lidské chůze.

Jednotky se dobíjejí v době, kdy mají přestávky i zaměstnanci. Mezi pauzy patří i oběd, aktuálně po zdražení zde stojí 29 korun.

Uskladněné zboží je do haly umisťováno neorganizovaně. Různé druhy věcí jsou tedy všude.

„Dává to systému obrovskou efektivitu, protože může pracovat s celou plochou. V reálném čase vidí, kde a v jakém množství se který kus zboží nachází. Najde tedy nejlepší cestu, jak ho dostat k operátorovi, tomu přiveze regál, on ho vyskladní a ve spodní části budovy následuje balení a expedice,“ shrnul celý proces Vavřík.