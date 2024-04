Návštěvní centrum pivovaru ukazuje turistům cestu zlatavého moku do půllitru

Dominantou nové expozice je legendární jedenáctka Šerák, která Holbu v tuzemsku proslavila, ale i tradiční jesenický pochod s názvem Pivovarská čtvrtka.

Za razantní proměnou Návštěvnického centra stojí designérské studio MBG ze Zábřehu, které s pivovarem spolupracuje již delší dobu.

„Chtěli jsme, aby zákazník ani v interiéru nezapomněl, že je v pivovaru, který se nachází na úpatí rozlehlých Jeseníků obklopený tmavými lesy. Důraz jsme kladli i na funkčnost prostoru. V prostoru recepce muzea je potřeba skladovat a vystavovat velké množství reklamních předmětů a piva a tomu jsme přizpůsobili minimalistický koncept,“ popsala architekta Kristína Jurková.

„Velkou dominantou nad výčepem je model výroby piva – návštěvník tak může vidět, jak dlouhou cestou musí pivo projít, než se mu dostane v té nejlepší kvalitě na stůl,“ doplnila.

Důraz byl kladen především na funkčnost a originalitu prostoru. Projektu dominují tři prvky. „Jedná se o instalaci varného postupu za barem, díky kterému mohou návštěvníci vidět celý proces vaření piva krok po kroku, dále světelná stěna složená z bezmála pěti set pivních lahví, jež díky slunečnímu svitu a umělému osvětlení nabízí ojedinělé vizuální efekty,“ přiblížila architekta.

„Posledním jsou podhledy z chmelových šišek v nadživotní velikosti, které zajišťují dokonalou akustiku i ryze pivovarskou dekoraci,“ představila.

„Hlavním důvodem úprav byl rostoucí zájem návštěvníků a nedostačující prostory centra, kde se konají přednášky a akce. Akustika, světlo, prostorové uspořádání, to vše prošlo výraznou proměnou,“ vysvětlil Petr Hermély, marketingový ředitel společnosti Pivovary CZ Group, do které pivovar Holba společně s Litovlí a Zubrem patří.

„Prvky, které designérské studio navrhlo na míru, jsou unikátní. Také je velmi efektivně využitý daný prostor,“ popsal Hermély.

Přestavba Pivovarského muzea

Přestavba muzea byla spojena s výročími, tedy 150 let pivovaru Holba, 40 let Šeráku a 50 let od prvního ročníku turistického pochodu Pivovarská čtvrtka.

„Zmapovali jsme vznik a vývoj pivovaru od počátku až do dnešních dní. Vedle tradiční expozice přibyla historická sbírka bednářského nářadí, jež veřejnost seznámí s řemeslem, které pivovarnictví provází od počátků,“ vysvětlila Blanka Strnadová, vedoucí Pivovarského muzea.

„Druhá obnovená expozice se věnuje vlajkové lodi Holby, jedenáctce Šerák, a třetí patří Pivovarské čtvrtce. U těchto dvou témat se nám podařilo nasbírat a zkompletovat řadu historických materiálů,“ řekla.

Historii doplňuje exkurze pivovaru, která seznámí se všemi varnými postupy, surovinami a technologiemi.

„Ročně projde naším pivovarem přes osm tisíc návštěvníků a mezi nejoblíbenější místa patří samozřejmě spilka, ležácké tanky s ochutnávkou a také lahvárna, které dominuje náš robot, jenž jako jediný v Česku plní i pětilitrové soudky Ryzího piva z hor,“ doplnila Strnadová.