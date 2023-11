Úřad v Pasáži nabídne Přerovanům komfort klimatizace a odhlučnění

Do stavebních úprav dočasného úřadu investovalo město devět milionů korun včetně vybavení.

„V průběhu praxe se ale ukázalo, že jsou potřeba ještě další úpravy, které klientům zlepší komfort při vyřizování úředních záležitostí. V polovině listopadu byla do Pasáže instalována klimatizace a na začátku roku se tu bude dělat nové akustické opatření,“ popsala mluvčí města Lenka Chalupová.

„Při delším slunečním svitu je prostor nedostatečně ochlazovaný venkovním vzduchem – obzvláště pak v místech, kde jsou výlohy směrem do Pasáže,“ přiblížila potíže vedoucí odboru investic Ivana Pinkasová.

„Proto tu bylo instalováno pět klimatizačních jednotek za 328 tisíc korun včetně DPH, které v létě klienti zcela jistě ocení,“ doplnila.

V plánu jsou ještě akustická opatření za 580 tisíc korun. „Mají zamezit tomu, že se v prostoru tříští zvuk a zákazníci u přepážek se tak navzájem ruší,“ vysvětlila mluvčí.

„Dojde k výměně stropních pohledových desek za akustické – a také na stěnách budou umístěny akustické panely. Tato opatření se budou provádět od ledna do února příštího roku, a to tak, aby došlo v co nejmenší míře k omezení provozu přepážkových pracovišť. Práce budou probíhat vždy od pátku do neděle,“ řekla Petra Hirschová z přerovského magistrátu.

Platbomat a další

Úředníci si navíc pochvalují, že se tu osvědčila také nová praxe informačního koutku, který na předešlém pracovišti nebyl.

„Pracovníci informací jsou občanům kdykoliv k dispozici. Podávají jim základní informace k vyvolávacímu zařízení, placení poplatku v platbomatu, navedení na správnou přepážku nebo ho nasměrují k úředníkovi, potřebují-li zodpovědět odborný dotaz,“ popsala vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Jitka Kočicová.

Platbomat je k dispozici v čekárně. „Jeho výhodou je to, že občan nemusí platit přes pokladnu, ale přes tento bezkontaktní terminál. Osvědčilo se také objednávání na jednotlivé činnosti přes systém WebCall, kdy si občan sám zvolí termín a čas návštěvy úřadu. Tím pádem nečeká a jde ihned na řadu,“ podotkla Chalupová.

Úřad v Pasáži by měl v této podobě fungovat do roku 2026, kdy se úředníci přestěhují do nově opravené budovy na adrese náměstí T. G. Masaryka 16.