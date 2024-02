Filmy, koncerty i divadlo. Bývalé olomoucké kino Central opět ožívá

Historie místa Přízemí a suterén budovy nynějšího Muzea umění začaly sloužit jako svého druhu zábavní centrum v roce 1925, kdy zde vzniklo nejprve varieté Tabarin, později Divadlo hudby.

V jeho sousedství přibyl o rok později Radiobar a o podlaží níže kino Central, jež bylo od roku 1930 dokonce prvním zvukovým kinem na Moravě.

Za Protektorátu celý objekt zabavili Němci a sloužil do značné míry jako zábavní podnik pro německou armádu.

Po válce fungovalo varieté i Radiobar už jen krátce. Prozatímní správu kina převzal Svaz přátel Sovětského svazu, který dal biografu nový název Moskva. Ten mu zůstal až do roku 1989, byť v roce 1968 se krátce změnil na kino Svoboda.

Po změně režimu následovalo vrácení původního jména kino Central, které už zůstalo až do uzavření v roce 2005. Zdroj: Muzeum umění Olomouc