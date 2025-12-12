Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

Nina (Petra Hřebíčková) je ambiciózní kuchařka, jež se chystá otevřít vlastní restauraci, a tak je patřičně nervózní. Nesvůj je i její muž, gynekolog Richard (Tomáš Maštalír), v jejich manželství to totiž už dlouho vře.
Nejspíš by už dávno došlo na rozvod, kdyby ovšem dvojice kdysi v opilosti nesepsala na ubrousek „smlouvu“, že kdo zaviní konec vztahu, nemá nárok na žádný majetek. Jedinou výjimkou je nevěra druhého partnera, v takovém případě si lze majetek i při podání žádosti o rozvod ponechat.
Pohled do zákulisí natáčení nového filmu
Richard proto v zoufalství požádá nejlepšího kamaráda Čendu (Martin Pechlát), aby Ninu svedl ve chvíli, kdy to bude čekat nejmíň – na otvíračce jejího nového podniku.
Tak zní ve zkratce děj nové komedie, v níž se objeví kulisy Svatého Kopečku, univerzitního Konviktu, Dobré čajovny nebo kulturní prostory Telegraphu, někdejší továrny na telegrafy, jež se proměnila v recepci gynekologie i luxusní restauraci 7 hříchů, v níž Vojta Kotek coby šéfkuchař předvádí své kulinářské umění.
Spoluautorkou divadelní hry, jež se nicméně odehrává v New Yorku, i filmového scénáře je Michaela Doleželová, která se objevila na olomouckém jevišti a zahrála si i ve filmu.
Režisérem snímku je Andy Fehu, jenž stojí například za hororovou komedií Nenasytná Tiffany, snímkem Shoky & Morthy: Poslední velká akce, kinohitem ONEMANSHOW: The Movie nebo úspěšnými kriminálními seriály Odznak Vysočina a Dáma a král.
Jdi od toho, volali na Kotka v kuchyni
Například pro Vojtu Kotka byla role šéfkuchaře výzvou a to nejen hereckou. „Asi pokaždý, když vařím, tak je to trošku kuchařskej trapas,“ přiznal s úsměvem.
Podle štábu to není jen falešná skromnost, na place se ukázalo, že v kuchyni je opravdu bezpečnější nechat práci na profesionálech. „Moje prsty natáčení vydržely možná i díky tomu, že vždycky, když mělo dojít na nějakou manipulaci s horkou vodou, tak všichni volali: ‚Jdi od toho, jdi od toho‘,“ vzpomínal herec na natáčení.
Také Petra Hřebíčková umí podle svých slov v kuchyni „zabodovat“. „Nedávno jsem dětem ráno, když jsem byla taková ještě trošku rozespalá, připravila jáhlovou kaši a děti se mě potom ptaly, proč mají na tom kuskusu javorový sirup,“ přiznala herečka.
I ona tak sázela především na svůj herecký instinkt a pokyny režiséra. „Musela jsem se naučit čistit slávky. Jinak jsem pozorovala naše šéfkuchaře během práce a spíš jen šéfovala,“ dodala představitelka filmové majitelky restaurace.
Snímek, v němž dále hrají třeba Petra Polnišová, Simona Lewandowska nebo Lucie Vondráčková, bude mít premiéru 12. února.