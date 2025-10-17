Kávu nebo čaj přinesou potmě. Netradiční kavárna přiblíží, jak běžně žijí nevidomí

Milovníci kávy i zájemci o netradiční zážitky mohou od soboty do neděle 26. října na Horním náměstí v Olomouci narazit na Kavárnu Potmě. Podnik funguje jako plně zatemněný prostor, kde se o zákazníky starají zrakově postižení obsluhující. Projekt přibližuje návštěvníkům život nevidomých a nutí je pracovat s orientací v prostoru pomocí jiných smyslů, než je zrak.
Na místo v kavárně vás bezpečně dovede sympatický průvodce.
Do Olomouce kavárna zavítá díky své pojízdné podobě od designérky Adély Bačové a její přítomnost je spojena s 41. ročníkem mezinárodního festivalu rozhlasových pořadů a tvorby Prix Bohemia Radio. Za konceptem a organizací kavárny stojí Nadační fond Českého rozhlasu Světluška.

„Snažíme se v rámci Česka vytipovávat festivaly, na kterých se kavárna může představit většímu množství lidí,“ říká mluvčí Světlušky Eliška Petkevičová.

Kavárna Potmě

Nápojový lístek nabízí kromě kávy také rozmanitý výběr nealkoholických i alkoholických drinků, čajů nebo limonád. Dospělého návštěvníka vyjde vstupné včetně jednoho nápoje a kelímku na 220 korun, děti do patnácti let zaplatí 150. Druhý nápoj stojí 50 korun.

Kavárna Potmě v Olomouci

  • Otevírací doba je každý den od 9 do 20 hodin s obědovou pauzou od 14.00 do 15.00.
  • Vstupné do kavárny je 220 Kč, zlevněné vstupné 150 Kč, rodinné (2+2) 600 Kč; 2. nápoj 50 Kč.
  • Vstupenky je možné zakoupit na místě.
  • Výtěžek z prodaných vstupenek poputuje do veřejné sbírky Světluška a pomůže zrakově postiženým dětem i dospělým po celém Česku.

„Prostřednictvím Kavárny Potmě chceme přiblížit veřejnosti svět nevidomých a bořit zažité stereotypy. Zároveň máme ještě jeden neméně důležitý cíl – nabídnout lidem se zrakovým postižením smysluplnou a důstojnou pracovní příležitost,“ vysvětluje ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.

„Chceme ukázat, že tito lidé mohou pracovat v celé řadě profesí, nejen v těch tradičních, jako jsou hudebníci nebo maséři. Mají potenciál, dovednosti a motivaci uplatnit se v různorodých oblastech. Stačí jim k tomu jen dát příležitost. Naší snahou je otevřít dveře inkluzivnímu zaměstnávání a inspirovat i ostatní zaměstnavatele k tomu, aby se nebáli dát lidem se zrakovým postižením šanci,“ dodává Váňa.

