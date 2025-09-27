Katedrála svatého Václava v novém světle. Modernizace osvětlení ušetří energii

Jedna z největších dominant Olomouce katedrála svatého Václava a její věže dostaly novou noční vizáž. Technické služby města Olomouce totiž provedly kompletní modernizaci osvětlovací soustavy. Původní osvětlení katedrály bylo technicky zastaralé a částečně nefunkční. Podle magistrátu navíc staré osvětlení „nedokázalo dostatečně zdůraznit unikátní architektonické prvky této výjimečné stavby.
Katedrála svatého Václava v Olomouci má nové osvětlení.
Katedrála svatého Václava v Olomouci má nové osvětlení. | foto: MMO

„Světelný výkon byl navíc soustředěn převážně do spodní části katedrály, zatímco horní část, včetně hlavní věže a štíhlých jehlanců všech tří věží, zůstávala po setmění téměř neviditelná,“ popsal stav osvětlení za Technické služby města Olomouce Robert Svitavský.

Pohled na olomoucký dóm svatého Václava z přilehlého náměstí

Podle Svitavského bylo cílem obnovy nejen zlepšení vizuálního dojmu, ale také snížení nákladů na provoz a omezení světelného znečištění.

Nově tak na katedrálu a její věže míří 68 moderních LED svítidel s celkovým příkonem 5 tisíc wattů, což představuje navýšení v počtu svítidel, ale také úsporu ve spotřebě elektrické energie oproti původním 7 tisícům wattů. Svítidla byla osazena jak na stávající, tak i na nová místa.

„Pro horní části chrámu byla využita speciální svítidla s úzkými vyzařovacími úhly, která zajišťují přesné nasvícení vybraných detailů a zároveň minimalizují rozptyl světla mimo objekt. Všechna svítidla jsou navíc vybavena clonami proti oslnění a dalším nežádoucím efektům,“ vysvětlil Svitavský.

Katedrála sv. Václava je součástí areálu Olomouckého hradu.

Montáž začala na začátku září, aby se vše stihlo do 28. září, tedy do svátku svatého Václava a Dne české státnosti.

