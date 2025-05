Ze skládky nechá odvézt 1 250 tun nebezpečných kadmiových odpadů. Ty byly po desetiletí uloženy v 178 ocelových kontejnerech v nevyužívaném skladu.

Vzhledem k riziku havárie a kontaminace životního prostředí byla celá lokalita zařazena mezi prioritní případy ekologické sanace. Práce probíhají pod odborným vedením odštěpného závodu Příbram státního podniku Diamo.

„Odvoz kontejnerů bude podle projektu trvat tři měsíce, a to do konce července 2025. Po jejich odstranění zlikvidujeme samotný objekt skladu včetně základů a následně provedeme průzkum kontaminace v okolí,“ uvedl Šimon Mrázek, ředitel odštěpného závodu podniku Diamo. „Pokud budou zjištěny nadlimitní hodnoty, přistoupíme i k odtěžení kontaminovaných zemin,“ doplnil.

Likvidaci kadmia zajistí AHV ekologický servis

Zakázku na odvoz a zpracování odpadu realizuje společnost AHV ekologický servis, která disponuje potřebnou technikou i zkušenostmi s likvidací toxických materiálů.

„Garantujeme kompletní logistiku i technologické zpracování odpadů. Naši řidiči jsou odborně školeni pro přepravu nebezpečných látek a odpady budou přepraveny včetně kontejnerů do zařízení, kde projdou procesem stabilizace a solidifikace,“ popsal postup Jan Vošahlík z AHV ekologický servis.

Celý projekt financuje stát prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu. Náklady na samotné odstranění kadmiových kalů se odhadují na zhruba 25 milionů korun.

Vikantice s osmdesáti obyvateli patří k nejmenším vesnicím republiky. Přesto jsou známé. Před lety si je vybrali filmaři k natáčení filmu režiséra a herce Miroslava Krobota Díra u Hanušovic. Vísku dlouhodobě netrápí jen vysoká nezaměstnanost, ale právě také sklad jedovatého kadmia.

Skládka hrozí přes čtyřicet let

Odpad vznikal při zpracování nikl-kadmiových baterií v závodě ve Starém Městě na Šumpersku. „Na odstranění kadmia jsme čekali přes čtyřicet let. Dokud ale nebude pryč, nebudeme mít klidné spaní,“ řekl starosta Vikantic Libor Sedlařík.

Hrozí totiž nebezpečí, že kadmium z chátrajícího skladu může skončit v blízkém Vikantickém potoce, který teče pod plechovým skladem. Kontaminovaná voda by se pak mohla dostat do říčky Branné a poté do Moravy.

„Kadmium je obrovská hrozba pro veškerý život ve vodě na desítkách kilometrů. Proto je potřeba, aby co nejrychleji zmizelo,“ vysvětlil Sedlařík.

Nevzhledný plechový sklad hyzdí nádherné místo v lese asi kilometr od Vikantic. Vítr už několikrát strhl plechy haly. Mohlo se stát, že při havárii déšť z kontejnerů vyplaví kadmium do potoka.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) už v roce 2007 konstatovala, že kadmiové kaly jsou uloženy v poškozených plastových pytlích a v kovových kontejnerech vykazujících výrazné známky koroze.

Před časem udělala ČIŽP znovu podrobnou kontrolu. „Prověřili jsme halu s využitím dronu, abychom viděli stav střechy. Oplechování i střecha se zdají být v pořádku. To je důležité, protože pokud se dovnitř nedostane voda, nemělo by dojít k ohrožení,“ vysvětlil tehdy ředitel olomouckého inspektorátu ČIŽP Radek Pallós.

Sklad nad potokem být nemá, upozorňovali odborníci

Odborníci dlouhodobě upozorňovali, že poloha skladu v lese nad vodotečí je nevhodná. Úředníci odboru životního prostředí šumperské radnice však potvrdili, že jde o stavbu, která byla jako sklad nebezpečného odpadu zkolaudována a kadmium tam není v rozporu se zákony.

Kontejnery s kadmiovými kaly byly do objektu naskladněny v letech 1984 až 1986. Navíc šlo už tehdy o stavbu dočasnou. Po vybudování úpravny rud v Bruntále měl být sklad zlikvidován a odpad přemístěn.

Jenže úpravna rud postavena nebyla a v roce 1990 Rudné doly zanikly. Při privatizaci získala sklad firma Trefil, s.r.o. Později jej převzaly Grafitové doly Staré Město, které halu několikrát opravily a obnovily i plot kolem areálu.

V roce 2016 však krajský soud společnost Grafitové doly Staré Město zrušil a nařídil její likvidace. Právě měnící se majitelé a nejasné majetkové poměry byly podle starosty Sedlaříka jedním ze zásadních problémů, proč se nedařilo likvidaci nebezpečného odpadu urychlit.