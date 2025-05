Lékař, který neošetřil frontmana Radečků, se mu později osobně omluvil

„Doktor Ondřej Veselý, který mně nepomohl s bolavou nohou, se mi dneska osobně omluvil. Přiznal chybu, že situaci nezvládl dobře. Ačkoliv situace v sobotu byla opravdu nepříjemná a dramatická, tak omluvu přijímám a vážím si jí, klobouk dolů před každým, kdo umí chybu přiznat a omluvit se za ni,“ vyzdvihl v úterý Tomáš Polák v příspěvku na Facebooku.

„Stejně tak se za celou situaci na urgentním příjmu omluvili ředitel Ústeckoorlické nemocnice a také hejtman Pardubického kraje, který špitál zřizuje,“ pokračoval.

Na fotce ukazuje nový „módní“ doplněk. Jde o elastické punčochy, které teď musí nosit. „Dostávám také injekce do břicha. Zní to hrozně, ale dá se to vydržet,“ sdělil.

Znovu poděkoval zdravotníkům a lékařům, kteří mu s uzdravením nohy pomáhají. „Doufám, že noha bude brzy v pořádku,“ věří.

Frontmana rozbolela noha po koncertu

Problém nastal po víkendovém koncertu na majálesu v Pardubicích, kdy se kapela rozjela domů. „Sedli jsme do dodávky a Tomáše najednou začala bolet noha. Bolela čím dál víc, otékala pořád víc, po chvíli už skučel bolestí,“ popsal Tomášův bratr a kytarista kapely Ondřej Polák.

Frontmana Radečci odvezli do nejbližší nemocnice v Ústí nad Orlicí. V prázdné čekárně urgentního příjmu podle něj čekali hodinu a půl, než dorazil lékař, kterého kapela po své zkušenosti začala titulovat pan Hovado.

„Na plášti měl sice cedulku s nápisem MUDr. Ondřej Veselý, ale lékař to být nemohl. Pan Hovado nemá rád lidi a nesnáší pacienty. Na Tomáše spustil: Co chcete? Chcete berle, abyste mohl machrovat před holkama, nebo o co vám jde? Jestli vás bolí noha, řešte se svým ortopedem a neotravujte na pohotovosti,“ popsal Ondřej Polák.

„Nechceme do detailu rozvádět jeho chování, ale nikdo z nás nezažil tak zkaženého člověka, natož doktora. Tři členové naší kapely mají rodiče zdravotníky, takže chápeme, jak je to těžká práce a jak je složité vyjít s některými pacienty,“ poznamenal.

„Co ale předvedl tento lékař bylo daleko za hranou a hlavně Tomášovi odmítl pomoci,“ sdělil. Tomáše po dramatických desítkách minut kapela předala do péče lékařů v Šumperku.

„Zdravíme na dálku MUDr. Ondřeje Hovado Veselého a nabízíme mu práci bedňáka, třeba by ho bavila víc než předstírat že pomáhá lidem a taky jako bedňák přestane ohrožovat zdraví a životy lidí,“ přidala kapela ve svém příspěvku.

Kapela jindy nekritizuje

Ondřej Polák uvedl, že členové kapely rozhodně nejsou stěžovatelé. „Kritikou opravdu šetříme. Tentokrát jsme ale udělali výjimku, protože chování pana doktora bylo hodně přes čáru,“ řekl.

Připomněl, že 2. června se kapela vrací „na místo činu“. Máme koncert v Ústí nad Orlicí, tak doufám, že to bude v pohodě,“ řekl.