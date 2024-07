Matador či nováček. Na olympijské medaile pomýšlejí i rodáci z Olomouckého kraje

Pokračovatel rodu Jakub Jurka

Šermíř Jakub Jurka

S kordem v ruce se Jakub Jurka obrazně řečeno narodil. Pětadvacetiletého šermíře z Olomouce ostatně jeho otec Tomáš dodnes vede coby trenér. V Paříži Jakub druhou olympijskou zkušeností vyrovná dosud nejslavnějšího z rodu Jurků – svého dědu Jaroslava, který byl také na dvou akcích pod pěti kruhy v letech 1976 v Montrealu a 1980 v Moskvě.

„Děda byl okradený o hry v Los Angeles, takže se jen zasmál, když jsem mu říkal, že jsme na tom teď stejně,“ vyprávěl šermíř po zisku místenky v Paříži.

Jakub Jurka se v nádherné a beznadějně vyprodané hale Grand Palais ukáže nejen v individuální soutěži, ale hlavně v týmu, kterému i přes svůj nejnižší věk dělá kapitána. Společně s o tři roky starším Martinem Rubešem a veteránem Jiřím Beranem se kvalifikovali mezi osm nejlepších družstev světa.

„Je to úzká společnost. Jsme ve společnosti tří nejdekorovanějších států na olympiádě, tedy Maďarska, Francie a Itálie. My jsme čtvrtý stát z Evropy, která je v kordu nejsilnější. Pokud nevyhrají Maďaři, může to být kdokoli, dokonce i my. Na olympiádě stačí dva zápasy a máme stříbro,“ načrtl rozdané karty před turnajem Jurka.

Individuální soutěž kordistů proběhne už tuto neděli, týmový boj pak českou trojici čeká příští pátek.

Premiant Jakub Menšík

Jakub Menšík se raduje ze získané výměny ve druhém kole Australian Open.

Osmnáctiletý tenisový talent z Prostějova s účastí na hrách na začátku roku rozhodně nepočítal, po konci loňské sezony se plánoval „jen“ pevně usadit v nejlepší stovce světového tenisu a hlavně zvládnout maturitu. Povedlo se.

Jakub Menšík na jaře zvládl zkoušku dospělosti čtyřikrát za výbornou. „Jsem rád, že i tohle už je za mnou, že už to můžu hodit za hlavu a říct si, že mám papíry na hlavu. Je to o starost méně, teď už se můžu věnovat stoprocentně tenisu,“ svěřoval se.

Na učení měl kvůli zranění lokte dostatek času, po měsíční pauze už je ale fit. I tak to ještě v červnu vypadalo, že se ho olympiáda týkat nebude. Turnaje, kde mohl získat poslední kvalifikační body, totiž prošvihl právě kvůli zdraví.

„Je mi pořád osmnáct, musím uvažovat dlouhodobě. Kdybych šel do rizika, mohlo by se na to nalepit spoustu dalších problémů, třeba i chronické zranění,“ měl jasno Menšík. Díky odhláškám výše postavených tenistů se ovšem může těšit na první start pod pěti kruhy.

V době uzávěrky kvalifikace figuroval na 79. místě a mezi 64 účastníků – přičemž z každé země mohou hrát maximálně čtyři – by se nevešel. „Kuba byl první mezi náhradníky. A po pár dnech přišel na svaz e-mail, že se dostal,“ popsal tenisový šéftrenér Petr Pála.

Menšík vyrukuje do prvního kola proti světové osmapadesátce Alexanderu Ševčenkovi z Kazachstánu jako favorit.

Skvělá i křehká Karolína Muchová

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu v prvním kole Wimbledonu.

Tenistku Karolínu Muchovou je třeba neustále představovat. Sedmadvacetiletá slečna z Olomouce trpí na nejrůznější zranění a bloumá světovým žebříčkem nahoru a dolů. Když je však zdravá, pravidelně trápí i grandslamové šampionky. Důkazem toho je i loňské finále Roland Garros, v němž jen těsně nestačila na světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

„Bohužel Karolínu velmi limituje zdraví. Kdyby bývala zdravá, může porážet kohokoliv,“ má jasno česká tenisová legenda Ivan Lendl. Svůj největší grandslamový úspěch letos obhajovat nemohla. Proč asi?

Teprve se dávala dohromady po operaci šlachy v zápěstí. Na antukových dvorcích milovaného areálu může jít za úspěchem alespoň nyní pod pěti kruhy.

„Je to taková náplast. Zase budu v areálu, odkud mám hezké vzpomínky. A olympiádu jsem ještě nikdy nezažila,“ nezahořkla Muchová.

V prvním kole se postaví turnajové šestnáctce Leylah Fernandezové z Kanady. Ve čtyřhře vedle Lindy Noskové začne turnaj proti Ruskám Jekatěrině Alexandrovové a Jeleně Vesninové.

Nestor Miroslav Vraštil

Veslař Miroslav Vraštil na tréninku na olympijských hrách v Paříži.

Účast na čtvrté olympiádě, to už je pořádný milník. Z české výpravy nebude mít nikdo víc. Veslařský rodák z Olomouce Miroslav Vraštil ve 41 letech překoná startem v Paříži svého tátu, který se na olympiádě představil třikrát.

S parťákem Jiřím Šimánkem bude na dvojskifu lehkých vah usilovat o medaili. Sám cítí, že už byl tolikrát blízko. V Tokiu skončil čtvrtý, stejně tak na mistrovství světa i Evropy.

„Věřte tomu, že ta čtvrtá místa jsou vždycky tvrdě vybojovaná. Lehké váhy budou letos nabité, protože to je poslední olympiáda, kde se jedou. V Los Angeles budou nejspíš vyřazené z programu, pro skifaře bude pouze jedna kategorie. O to víc to bude letos našlapanější a vyrovnanější. Všichni budou chtít do finále a všichni budou chtít medaili,“ tuší třetí nejstarší olympionik z Česka na letošních hrách.

Ještě v Riu v roce 2016 závodil s jedním veslem na čtyřčlenné lodi, tu však pořadatelé z olympijských her vyškrtli. Vraštil si tak musel zvyknout pouze na jednoho parťáka v lodi a dvě vesla.

Povedlo se a znovu se dostal mezi elitu. Změní disciplínu i do Los Angeles, nebo v Paříži půjde o jeho poslední olympiádu? Záležet bude také na tom, jestli další čtyři roky vydrží úmorný dril.

„Lidé mi kolikrát říkají: Vždyť můžeš vydržet, jak dlouho chceš. Ale oni vůbec neví, jak já trpím, hlavně v zimním období. Kolik stojí úsilí a práce udržet se na vrcholu, v takové kondici, abych byl konkurenceschopný. Nedovedu si představit další čtyři roky té práce,“ svěřil se Vraštil.

Další reprezentanti klubů z Olomouckého kraje

David Klammert (judo)

Třicetiletý judista, zápasící v kategorii do devadesáti kilogramů, patří do Judo klubu Olomouc. Je mistrem světa do 23 let z roku 2015. Na olympijské hry se rodák z Kroměříže podívá podruhé, před třemi lety v Tokiu vypadl v prvním kole. Jeho váhová kategorie bude o medaile zápasit nejbližší středu.

Adam Li (lukostřelba)

Rodák z Ostravy na chvíli s lukostřelbou přestal. Při nástupu na Univerzitu Palackého v Olomouci se však ke své zálibě vrátil a v univerzitním klubu SK UP ji povýšil na olympijskou úroveň. Šestadvacetiletý borec a český rekordman už má první start v Paříži za sebou, už ve čtvrtek absolvoval rozřazovací kolo. Eliminační fáze odstartuje v úterý, do vyřazovací části mixu Li spolu s mistryní světa Horáčkovou nepostoupil.

Tomáš Macháč (tenis)

Ve světovém žebříčku drží momentálně třiadvacetiletý rodák z Berouna 39. příčku, byť v kariéře byl nejlépe ještě o šest míst výše. Do Paříže vyráží reprezentant TK Agrofert Prostějov bojovat o medaile hned ve dvou disciplínách: kromě singlu nastoupí po boku nejen herní, ale ještě před několika dny také životní partnerky Kateřiny Siniakové i do smíšené čtyřhry, v níž na úvod změří síly s německým párem Zverev, Siegemundová. Prvním soupeřem ve dvouhře pak bude čínský reprezentant Čang Č’-čen, aktuálně 31. tenista světa. A půjde o zvláště pikantní souboj, protože právě s Č’-čenem objíždí Macháč čtyřhry na světových turnajích ATP. Například na letošním French Open se česko-čínský pár dostal až do čtvrtfinále.

Linda Nosková (tenis)

Ač měla devatenáctiletá vycházející hvězda českého tenisu původně bojovat jen v singlu, po zranění Markéty Vondroušové dostane šanci také ve čtyřhře, v níž vytvoří pár s Karolínou Muchovou. Aktuálně 27. hráčka světového žebříčku tenisově vyrostla v TK Precheza Přerov, byť původně pochází ze Vsetína. Nyní ji čeká hektický přesun do Paříže, neboť ještě ve čtvrtek bojovala na turnaji v Praze. Olympijský program pro ni začne duelem s Číňankou Wang Si-jü, aktuálně 36. hráčkou žebříčku WTA.

Adam Pavlásek (tenis)

Deblový specialista vyrazil do Paříže pouze do pavouku čtyřhry. Devětadvacetiletý rodák z moravskoslezského Bílovce, který na domácích turnajích nastupuje za TK Agrofert Prostějov, nastoupí po boku Tomáše Macháče. Soutěž zahájí proti britskému páru Joe Salisbury, Neal Skupski, v turnaji pak mohou narazit i na hrající legendu Rafaela Nadala s úřadující jedničkou singlového žebříčku Carlosem Alcarazem ze Španělska.

Jan Voneš (dráhová cyklistika)

Domovskou adresou třiadvacetiletého dráhového cyklisty je velodrom patřící klubu TUFO Pardus Prostějov. Rodák z Třebíče se v Paříži představí ve dvou kategoriích. Individuální víceboj zvaný omnium startuje ve čtvrtek 8. srpna, soutěž dvojic madison o dva dny později. Do ní Voneš nastoupí po boku Denise Rugovace.

Renata Zachová (judo)

Čtyřiadvacetiletá mistryně Evropy z letošního jara v kategorii do 63 kilogramů pochází z jižních Čech, ale už od svých patnácti let žije a trénuje v Olomouci, kde také studuje na Univerzitě Palackého. Na nedávném mistrovství světa vypadla ve druhém kole se světovou jedničkou Beaucheminovou-Pinardovou, v Paříži takto brzy končit nehodlá. Světová sedmnáctka bude zápasit v úterý.