První skiareál v Jeseníkách vzdal čekání a ukončil sezonu, další to zvažují

„Bohužel se nic nezměnilo. Myslím si, že pokud nedojde k uvolnění ještě v průběhu prázdnin, po jejich skončení už otevře jen pár velkých areálů, jinak nikdo,“ míní šéf Asociace horských středisek Libor Knot.

V Jeseníkách i dalších částech Olomouckého kraje zatím většina lyžařských center odolává, z oslovených osmi majitelů či provozovatelů nicméně první potvrdil předčasný konec sezony.

„Už jsem to odpískal, s přípravami na otevření jsme skončili,“ sdělil majitel areálu Kaste v Petříkově František Kaštyl. Podle něj by šlo jen o prodlužování agonie.

„To se opravdu nedá. Už jsme za polovinou února. Byl by zázrak, kdyby to vláda ještě uvolnila. Za těchto okolností nemá cenu jít do dalších nákladů a risku,“ podotkl.

Majitel střediska Miroslav v Lipové-lázních Miloš Hladký zatím tečku za touto zimní sezonou nesezonou udělat nechce. Má ale stanoven termín, po němž už ji nezahájí.

„Jakmile v březnu skončí prázdninové turnusy, tak už to nemá smysl. Snad se podaří vládu přece jen obměkčit, vždyť tady je riziko nákazy oproti autobusům, vlakům či obchodům skutečně minimální. Je to škoda, že jsme nemohli aspoň teď otevřít, když máme sněhové podmínky, které tady nebyly několik let. Všechno je připraveno, jenom dát pokyn,“ shrnul.

Některá střediska právě i kvůli jinak výborným podmínkám pro lyžování v uplynulých dnech začala sahat k netradičnímu provizornímu provozu, při kterém lyžaře místo vleků tahá rolba či sněžný skútr.

VIDEO: Vleky stojí, ve skiareálech lyžaře tahá rolba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Část středisek dál zůstává v „plné pohotovosti“

O tom, že by se přestali připravovat, naopak doposud ani na chvíli neuvažoval majitel areálu Kraličák na Staroměstsku Dušan Juříček.

„Přestože se ani teď neotevřelo, chceme středisko dál udržovat v pohotovosti. Jsme schopni otevřít prakticky ze dne na den. Když to nepůjde dřív, tak klidně i v polovině března, kdy už bude po prázdninách,“ sdělil s tím, že hlavní náklady stejně musel zaplatit, takže ztráty už nyní nijak závratně nerostou.

Oproti ostatním má areál jeden podstatný důvod pro spuštění sezony navíc. Masivně investoval do nového vybavení, které ještě nestihl vyzkoušet v ostrém provozu.

„Máme novou odbavovací techniku, na nové sjezdovce zasněžovací systém a k tomu nejmodernější šestisedačkovou lanovku v republice, takže uvítáme aspoň několik dní, po které budeme moci otevřít a vše si otestovat,“ vysvětlil Juříček.

Řadě areálů hrozí existenční problémy, varuje sdružení

Další středisko v Karlově už muselo tuto zimu zrušit řadu akcí včetně reality show S ČT na vrchol, kde amatéři mohou předvést své lyžařské umění a ještě se přitom ukázat na obrazovkách. Sjezdovky nakonec neotevřelo ani nyní.

„Kdyby vláda řekla ‚můžete to pustit‘, tak jsme v pondělí ráno od půl deváté jeli. Bohužel se nic takového nekonalo. Upřímně řečeno, bylo by překvapení, kdyby to skončilo jinak,“ přiznal mluvčí areálu Myšák Boris Keka.

V Karlově ale pevně věří, že sezona ještě není zcela ztracená. „Terény dál budeme udržovat v takové kvalitě, aby se dalo kdykoli otevřít. O termínu, kdy už bychom nad sezonou mávli rukou, neuvažujeme,“ uvedl Keka.

„Rozhodně bychom ale uvítali, kdyby někdo kompetentní řekl termín, kdy bude možné otevřít. I kdyby šlo jen o krátký provoz, přinesl by nám alespoň nějaké tržby. Takhle pořád čekáme, takže bychom byli rádi třeba i za případné negativní stanovisko, protože by to aspoň bylo definitivní a nedrželi by nás dál v nejistotě,“ dodal.

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky považuje dlouhodobé uzavření skiareálů za nešťastné.

„Řadu středisek to zbytečně uvede do existenčních problémů, a pokud budou muset některé skončit, může zbytečně dojít k omezení pestrosti nabídky cestovního ruchu v regionu. S každým dalším dnem, kdy budou lyžařské areály uzavřeny, se zvyšuje riziko, že to některé nepřežijí,“ sdělil předseda Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

„Přitom při dodržení všech ochranných opatření v nich opravdu žádné riziko nákazy nehrozí,“ dodal.