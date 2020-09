Rekordní návštěvnost Jeseníků přináší příval úrazů, i kvůli nezodpovědnosti

Zatímco loni zasahovali záchranáři Horské služby Jeseníky během července a srpna ve 302 případech, letos to bylo 380krát, což představuje nárůst o více než čtvrtinu.

„Do prázdnin byl pohyb v horách omezený, takže za duben až červen bylo jen 120 úrazů, zato v červenci a srpnu došlo ke strmému růstu úrazovosti. Ten rozdíl by byl navíc ještě větší, kdyby se konaly tradiční závody, hlavně ty extrémní, které ale zastavil koronavirus. To by těch úrazů bylo ještě o desítky víc,“ sdělil náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.

Vyšší úrazovost souvisí s rekordní návštěvností Jeseníků. „Spousta lidí, která neodjela do zahraničí a zůstala doma, vyrazila do hor, takže návštěvnost šla znatelně nahoru,“ podotkl Kaller.

Záchranářům v létě přibylo rovněž pátracích akcí. Největší se v průběhu prázdnin odehrála v noci na 18. srpna, kdy v oblasti Pradědu zabloudil osmatřicetiletý muž. Pátračům práci zkomplikoval fakt, že muž si sice vzal dva mobilní telefony, ale oba měl téměř vybité. Nakonec ho tak po několika hodinách našel až služební pes.

„Lidé by do hor měli odjíždět vždy s odpovídajícím vybavením. To se týká nejen oblečení či obuvi, ale také mobilu. Před výletem nebo túrou by si ho měli automaticky naplno dobít. V případě pátrání nám to velmi usnadní práci,“ upozorňuje šéf jesenické horské služby.

Nejcennější části hor navštívilo za měsíc 181 tisíc lidí

Zvýšený nápor turistů dokládají i údaje od ubytovatelů. Beznadějně plno měl třeba penzion Kovárna v Horní Lipové.

„Letošní prázdniny byly hodně specifické. Potřebovali bychom na ně několikanásobnou kapacitu a bez potíží bychom ji vyprodali,“ řekl majitel penzionu Josef Sekula.

Enormní zájem byl o prázdninách také o ubytování na jesenických chatách a chalupách. Červenec byl podle Aleny Klimešové, majitelky cestovní agentury Chatař, nejlepší za řadu let.

„Obsazenost chat a chalup byla hodně nad devadesáti procenty. Pokud někdo odřekl, bleskově se chata znovu obsadila,“ popsala.

Oproti loňskému červenci, který byl už tak vysoko nad průměrem, stoupla letos návštěvnost Jeseníků ještě o 37 procent. Třeba do nejcennějších částí hor přišlo dle Agentury ochrany přírody a krajiny téměř 181 tisíc lidí.

Většina úrazů se nyní stává v turistických střediscích

Náčelník horské služby podotýká, že nezávisle na koronavirové pandemii už několik let pokračuje trend, kdy lidé navštěvují především velká sportovní střediska, která se zaměřují na celoroční provoz.

„Ta budují stále další a další atrakce – cyklostezky, cyklotraily, trasy pro koloběžky a podobně. Logicky tak táhnou turisty i v létě. Proto už se nyní stává více úrazů v areálech při nejrůznějších sportovních a adrenalinových aktivitách než v terénu přímo na horách,“ shrnul Kaller.

Jeseníky už letos v létě zažívají vyšší návštěvnost než v zimních měsících. A to se odráží i na úrazech.

„Řekl bych, že letní návštěvnost se velmi rychle zvyšuje hlavně díky masově se rozvíjejícím cykloaktivitám na horách, především ohromnému boomu elektrokol,“ řekl Kaller.

Úrazů přibývá i kvůli boomu elektrokol a neopatrnosti

Oproti zimě, kdy se lidé zraní především na lyžích a snowboardech, přicházejí v létě lidé k úhoně především při aktivitách právě na kolech a také koloběžkách.

„Je potřeba říct, že to často bývají i těžké úrazy. I v dnešní době se pořád někteří návštěvníci pouštějí na bicyklech do hor bez přileb, a to i do velmi nebezpečných sjezdů,“ upozornil náčelník horské služby.

Očekává tak, že nárůst počtu zraněných spojený s cykloaktivitami bude i nadále pokračovat.

„Je to mimo jiné tím, že lidé na elektrokolech vyjedou i tam, kam se dříve na kole nedostal nikdo, nebo maximálně jen velmi dobře trénovaní bikeři. Proto je potřeba návštěvníky hor neustále vychovávat, vést je k větší opatrnosti, ohleduplnosti k ostatním a také odpovědnosti za své zdraví,“ vyzdvihl šéf záchranářů z Jeseníků.

„Bezpečnostní prvky jako helmy a chrániče kloubů či páteře pořád nejsou úplnou samozřejmostí. Pokud se lidé naučí automaticky je používat, ušetří nám hodně práce,“ dodal.