Důvěřivec roky půjčoval ženě s exekucemi. Milion utratila za kabelky i wellness

Devětačtyřicetiletá žena, která komunikovala s o šest let starším mužem až do letošního května, mu opakovaně tvrdila, že se dostala do tíživé finanční situace. Neměla podle svých slov například na zaplacení léčby, nájmu nebo třeba advokátů kvůli probíhajícímu soudnímu sporu.

„Pod příslibem vrácení peněz a pod různými legendami tak z poškozeného postupně vylákala 1,2 milionu korun,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

V jedné věci přitom žena nelhala, ve finančních problémech totiž opravdu byla. Bylo proti ní vedeno několik exekucí, i proto si půjčky nechávala posílat na účty svých známých, protože vlastní neměla. Získané peníze většinou ihned utratila.

„Jak se policistům podařilo zjistit, utrácela je pro svoji vlastní potřebu. Kupovala si za ně kabelky, oblečení, s rodinou chodila na večeře a užívali si wellness pobyty. Dále si vybavila kuchyni různými spotřebiči, například kávovarem nebo lednicí,“ popsala Skoupilová.

Na policii se muž obrátil poté, co mu po letech nakonec došlo, že své peníze už neuvidí. Žena je nyní obviněna z podvodu, za což jí hrozí v krajním případě až osm let vězení.