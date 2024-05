Přestavba jesenického „Pentagonu“ finišuje, bude sídlem dvou stovek úředníků

Po střeše, oknech a zateplené fasádě začne brzy závěrečná etapa tvořená opravami vnitřních prostor.

„Je to nejnáročnější fáze, proběhne totiž za provozu, což klade zvýšené nároky na úředníky a rovněž na dodavatele,“ říká starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Součástí prací bude například odstranění konstrukcí s obsahem azbestu, úprava dispozic, rekonstrukce povrchů i technického zařízení, včetně vzduchotechniky, vytápění a chlazení, elektroinstalace a dalších. Některé instalace jsou totiž staré téměř půl století. Řešit se bude také požární bezpečnost.

V minulosti nebylo jasné, jestli nevzhledná a zanedbaná budova vůbec přežije. Verdikt padl až v roce 2014, kdy stát definitivně rozhodl, že nebude stavět v Jeseníku nové sídlo pro úředníky detašovaného pracoviště ministerstva práce a sociálních věcí a ti zůstanou v „Pentagonu“. Pokud by totiž byli přesunuti jinam, radnice by nedokázala volné kanceláře obsadit a hrozilo by nákladné bourání celé stavby.

Studenti navrhli přestavbu na byty

Objekt ze železa, skla a betonu město získalo v roce 2008 od státu bezúplatným převodem. A dlouho řešilo, jak s ním naložit. Variant se nabízelo několik, od zbourání přes přestavbu na byty až po rekonstrukci a ponechání pro úředníky.

Novou tvář mu chtěli před lety vtisknout studenti architektury, kteří zpracovali zajímavou studii přestavby na byty od startovacích po terasové pro náročnější klientelu. Nakonec zde však budou dál úřady.

„Těší nás, že jsme se s ministerstvem práce a sociálních věcí dohodli. Je to lepší řešení jak pro nás, tak pro stát,“ podotkl tehdy místostarosta Libor Halas, podle něhož by v opačném případě muselo město nechat obrovskou budovu zbourat.

„O využití kancelářských prostor a hrazení provozních nákladů se podělíme se státem, jenž bude platit za své úředníky nájem. Nebylo reálné, abychom budovu živili pouze z městského rozpočtu, a ani bychom pro celý objekt neměli smysluplné využití,“ vysvětlila Blišťanová.

Zateplení přinese velké úspory na vytápění

Dokončení rekonstrukce je oproti původním předpokladům zpožděné zhruba o deset let. Zateplení výrazně sníží milionové náklady na vytápění, objekt díky novému plášti též lépe zapadl do krajiny.

„Z původního interiéru zůstane jen minimum, dobu před desítkami let budou připomínat plastiky a vitráže. Jak vidno, ne vše, co vzniklo do roku 1990, bylo pouze poplatné době, ale něco mělo také uměleckou hodnotu a svou cenu,“ komentovala to jesenická starostka.

Budova byla postavena technologií systému KORD v druhé polovině 70. let minulého století na místě, kde dříve stálo léčebné sanatorium. Původně sloužila jako sídlo ředitelství národního podniku Rudné doly Jeseník.

Veřejná správa ji využívá od roku 1991, nejprve ji vlastnilo město, po dodatečném zřízení okresu Jeseník v roce 1996 se stal majitelem stát a sídlil zde okresní úřad. Naopak po zrušení okresů a složitých vyjednáváních byl objekt bezúplatně převeden zpět na město.

Po dokončení nynější rekonstrukce v roce 2025 se do „Pentagonu“ nově přestěhují i úředníci jesenické radnice, kteří teď sídlí v nevyhovující budově v Tovární ulici. Celkem jich zde tak budou přes dvě stovky.