Voda podemlela koleje i na žulovském nádraží, u Velké Kraše nebo mezi Písečnou a Mikulovicemi. „Od Správy železnic a ministerstva dopravy jsme se dozvěděli, že vše by mělo být opravené do konce roku. Když ale vidím rozsah škod mezi Vápennou a Žulovou a na žulovském nádraží, tak tomu moc nevěřím,“ pochybuje starosta Žulové Radek Trsťan (nez.).

Vlak podle něj chybí. „Náhradní autobusy sice fungují, ale zvlášť v ranní a odpolední špičce jsou dost plné,“ vysvětluje starosta.

Přímo proti nádražní budově v Žulové rozbouřená Vidnavka vytvořila pod kolejemi hluboký kráter. Ve vzduchu se ocitly nejen koleje, ale také elektrické kabely. Místní se diví, že je ani devět měsíců po záplavě nikdo neukradl.

Ve Velké Kraši směrem na Kobylou nad Vidnavkou by se nyní dal jezdit pumptrack, jak jsou koleje zvlněné, poslední část kolejiště před mostem visí ve vzduchu. Starostka Kobylé Miroslava Rybáriková (nez.) doufá, že železničáři trať obnoví.

„Nebude nám ale vadit, pokud se termín posune. Naopak, náhradní doprava je pro místní komfortnější. Vlaková zastávka je totiž až za obcí a náhradní autobusy teď zastavují přímo ve vesnici, což lidem vyhovuje víc,“ objasňuje.

Podotýká nicméně, že obyvatelé o železnici stojí. „Je to standard, na který jsme tady zvyklí. Nechceme o ni přijít,“ říká Rybáriková.

Opravy letos dokončíme, slibuje Správa železnic

Lidé využívající vlak z Jeseníku na Ostravu teď musejí až do Mikulovic jet náhradní dopravou, potom přesednou na vlak.

„Je to trochu komplikované, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Budu samozřejmě rád, když se podaří trať mezi Písečnou a Mikulovicemi co nejrychleji opravit, abych se do Krnova dostal bez přestupu,“ svěřuje se třeba Jakub Fabiš z Písečné, jenž jezdí přes Polsko do Krnova za prací.

Správa železnic ujišťuje, že tratě na Jesenicku dá do pořádku ještě letos. Vlaky zatím nejezdí do Javorníku a nesjízdná je i trať mezi Písečnou a Mikulovicemi, kde při povodni řádila řeka Bělá.

„Předpoklad obnovení provozu na obou těchto tratích v Olomouckém kraji je ještě v letošním roce,“ ubezpečuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podle něj je už připravena projektová dokumentace k obnově tratě mezi Vápennou, Žulovou a Velkou Kraší a v nejbližších dnech se bude konat soutěž na zhotovitele stavebních prací.

„V úseku Písečná – Mikulovice nastal při povodni sesuv, proto bylo nutné zpracovat nejdřív inženýrsko-geologický průzkum a na jeho základě se nyní dokončuje projekt rekonstrukce. Na něj navážeme soutěží na zhotovitele prací i pro tento úsek,“ nastiňuje.