„Nevím, proč všechno tak trvá. Místo aby se kvaltovalo, tak opravy po povodních spí,“ kritizoval třeba Erik Daniel z Jeseníku.

Obce odkazují na legislativu. Už nemohou využít zrychlených procesů možných za stavu nebezpečí a dodržování „běžné“ legislativy je podle nich v době obnovy časově velmi náročné.

„Určitě tuhle otázku chápu a také mě trápí, jak zdlouhavě obnova postupuje. Město ale dělá maximum možného,“ sdělila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (nez.).

Povodeň zasáhla Jeseník velmi tvrdě. Jen škody na městském majetku, na které samosprávy využívají státní program Živel 1, experti vyčíslili na více než 600 milionů korun. Jedná se o poničené silnice, chodníky, veřejné osvětlení, školy, sportoviště, další veřejná prostranství, lávky, kotelny.

Zákonný postup se musí dodržet

„Jednoduše musíme dodržet zákonný postup, kdy každé obnově předchází zpracování odborné studie, následně projektové dokumentace, získání nezbytných povolení včetně stavebních,“ popsala jesenická starostka.

„Až poté může začít výběrové řízení na zhotovitele a potom můžeme získat dotace. Každá oprava musí tímto procesem projít, což realizaci výrazně prodlužuje,“ vysvětlila Blišťanová.

Navíc je podle ní nutná koordinace s dalšími vlastníky infrastruktury, správci silnic, vodních toků nebo inženýrských sítí.

„Každý z těchto subjektů připravuje opravy samostatně, ale musíme je časově sladit. To vše obnovu dále komplikuje a zpomaluje a to nemluvím o stavebním řízení, které se samo o sobě neúměrně vleče,“ doplnila. Lidé v Jeseníku poukazují na to, že by hodně práce mohly zastat tamní technické služby.

Výjimky nejsou

„Bohužel legislativa nezná výjimky ani v případě povodní. Zapojení Technických služeb Jeseník je samozřejmě logické, ale využitelné jen pro provizorní opravy nebo menší zásahy. Na větší akce stejně nemají kapacitu ani techniku a musejí projít klasickým výběrovým řízením,“ vysvětlila Blišťanová.

Obnova se zpožďuje i v České Vsi. „Peníze jsou, ale dlouho trvá, než se k nim přes záplavu byrokracie dostaneme. Není normální stav, takže bychom potřebovali vše urychlit, ale nejde to,“ postěžoval si starosta České Vsi Petr Mudra (nez.).

Obec si podle něj pomáhá tak, že například dražší opravy cest rozdělí do několika částí. „Když je zakázka do osmi milionů bez DPH, tak stačí oslovit pět firem, jednu vybrat a ušetříme čas, který je potřeba na zdlouhavé výběrové řízení,“ upřesnil.

Žáci ještě budou v provizoriu

Když žádají samosprávy o peníze, musí už být hotový projekt, rozpočty a ukončené výběrové řízení.

„Pro nás je teď klíčová obnova vytopené školy za zhruba sto milionů. Teď čekáme na výběrové řízení, které potrvá minimálně dva měsíce. Pokud vše půjde dobře, začneme s pracemi až na podzim, takže část dětí bude v montovaném provizoriu ještě hodně dlouho. A taky se nám vše prodraží na nákladech za provoz,“ popsal Mudra.

Vápenná musí obnovit celkem 18 mostů. „Jen některé je možné opravit do původních parametrů, další se budou stavět od základů, takže tam se nic neurychlí. Když se ke každému musí udělat projekt, položkový rozpočet a výběrové řízení a k tomu se ještě přičte stavební řízení, tak letos do země ani nehrábneme,“ konstatoval starosta Vápenné Leoš Hannig (TOP 09).

Obec zahájila hned začátkem roku vyřizování obnovy zničeného vodovodu, který je dosud v provizoriu. „Byl to neskutečný maraton. Příští týden budeme schvalovat vybraného dodavatele. Dokončení do poloviny roku 2026 ale kvůli zdlouhavé byrokracii nestihneme, takže kvůli dotaci budeme žádat o pozdější termín,“ doplnil starosta Vápenné.

Normální stav stále není

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) připustil, že mnohé vytopené obce ještě zdaleka nejsou v normálním stavu. „Ale už nejsou v situaci jako bezprostředně po povodních, kdy bylo možné vyhlásit stav nebezpečí, který vše urychluje. To už by nyní nebylo obhajitelné,“ řekl Okleštěk.

„Na druhou stranu i teď by tam bylo potřeba postupovat rychleji. Toto téma jsem zvedl na konferenci, která proběhla 20. června. Tento problém by ale ve finále měla řešit Poslanecká sněmovna, aby bylo možné takové krize řešit rychleji a operativněji v delším horizontu, a ne jen několik měsíců,“ nastínil hejtman.

Zákon o zadávání veřejných zakázek i stavební zákon obsahují úlevy jen za platného stavu nebezpečí. I z toho důvodu se tento krizový stav prodlužoval na Jesenicku a Šumpersku do 12. prosince.

V současnosti však ministerstvo pro místní rozvoj úpravu a zmírnění legislativy nepřipravuje.

„Důvodem je časová náročnost úpravy legislativy. Pro případné budoucí živelní události ministerstvo zvažuje zavedení mimořádného stavu, který by umožnil například po událostech, jako je povodeň, využívat úlev po delší dobu. To je ale stále předmětem debaty,“ řekl mluvčí resortu Petr Waleczko.

15. října 2024