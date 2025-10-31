Netopýři se chystají k zimnímu spánku, v jeskyních u Bouzova je můžete vidět

  11:06
Tradiční podzimní akce Uspávání netopýrů se vrací do Javoříčských jeskyní na Olomoucku. Letos se uskuteční v sobotu 1. listopadu 2025 v 10 a ve 13 hodin. Během této prohlídky se návštěvníci vydají do podzemí, kde se dozví mnoho zajímavostí o životě netopýrů a vrápenců – jak v jeskyních, tak mimo ně.
Tradiční Uspávání netopýrů se v podzemním labyrintu pod kopcem Špraněk...
Dalších 9 fotografií v galerii

Tradiční Uspávání netopýrů se v podzemním labyrintu pod kopcem Špraněk uskutečnilo loni 9. listopadu 2024. Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR příchozí seznámil zájemce s životem těchto tajemných letounů. | foto: Jaroslav Šanda, SJ ČR

„Účastníci akce nahlédnou do jejich skrytého světa a budou mít příležitost zahlédnout stovky netopýrů ve svém přirozeném prostředí, v období, kdy se chystají na zimní spánek,“ vyjádřil vedoucí Javoříčských jeskyní Karel Müller.

Součástí programu bude prezentace s ukázkami různých druhů netopýrů. „Prohlídkami budou provázet renomovaní specialisté na netopýry – Jiří Šafář, zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a Martin Koudelka, chiropterolog Správy jeskyní ČR,“ popsal mluvčí jeskyní Pavel Gejdoš.

Pořadatelé předpokládají, že délka prohlídky bude přibližně 90 minut. Kvůli stálé teplotě v krasovém podzemí, která je maximálně 8 stupňů Celsia, je dobré si vzít teplé oblečení.

Tradiční Uspávání netopýrů se v podzemním labyrintu pod kopcem Špraněk uskutečnilo loni 9. listopadu 2024. Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR příchozí seznámil zájemce s životem těchto tajemných letounů.
Monitoring letounů v Javoříčském krasu probíhá souvisle již 30 let.
V Javořičských jeskyních se v listopadu koná tradiční Uspávání netopýrů v podzemním labyrintu pod kopcem Špraněk. (9. listopadu 2024).
V Javořičských jeskyních se v listopadu koná tradiční Uspávání netopýrů v podzemním labyrintu pod kopcem Špraněk. (9. listopadu 2024).
10 fotografií

„Počet vstupů je omezen. Upozorňujeme, že akce není vhodná pro děti do 12 let,“ podotkl Müller.

Oblíbené zimoviště

Javoříčské jeskyně jsou v současnosti největším známým zimovištěm netopýrů a vrápenců celé České republiky.

„Odborníci létající savce v podzemí pod národní přírodní rezervací Špraněk systematicky monitorují přes 30 let – od roku 1989. První zmínka o netopýrech v této lokalitě pochází od pražského zoologa – entomologa a zakladatele chiropterologie Friedricha A. Kolenatiho z roku 1856. Popisuje, že mu netopýry z ‚vápencové jeskyně u Bouzova‘ 16. ledna dodal lesní geometr Schrodt,“ řekl mluvčí.

Za uplynulých třicet let se odborníkům podařilo získat značné množství údajů o druhovém složení a vývoji početnosti zimující populace. Zimní sčítání byla doplněna kontrolními odchyty před vchody do podzemních prostor mimo zimní období.

Z jeskyní bude ve filmu labyrint i vnitřní svět, štábu dalo natáčení zabrat

Zahájení systematického sledování spadá mezi roky 1989 a 1990. „Průměrný počet vrápenců malých v posledních deseti letech činí 4 900 kusů s maximem 5 577 v roce 2017,“ přiblížil Martin Koudelka, chiropterolog a speleolog,

Vrápenec malý není v podzemí rozmístěn rovnoměrně. „V některých úsecích téměř chybí, někde je rovnoměrně rozptýlen a jsou i místa, která jsou pokryta stovkami zimujících zvířat,“ uvedl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Druhým nejpočetnějším druhem Javoříčských jeskyní je netopýr brvitý, typický obyvatel krasových oblastí Moravy. „V posledních deseti letech činí průměr 240 kusů s maximem 370 v roce 2012,“ popsal Koudelka.

Třetím zástupcem je netopýr velký. „Typický obyvatel jeskyní střední Evropy. V Javoříčských jeskyních se v zimě vyskytuje v desítkách kusů. Maximem 91 kusů v roce 2011. Nabízí se otázka, zda nezimuje skrytě v podzemních prostorách Javoříčských jeskyní, které jsou zatím neznámé,“ poznamenal.

Netopýři a turisté

Téměř šestikilometrové jeskyně leží nedaleko hradu Bouzova a 790 metrů podzemí je přístupné turistům.

„Ročně si je prohlédne na 40 tisíc návštěvníků. Během listopadu průvodci do Javoříčských jeskyní zvou ve všední dny na dvě prohlídky – v 10:00 a ve 13:00. V prosinci se jeskyně na měsíc zavřou a znovu uvítají zájemce od ledna nového roku,“ upozornil Gejdoš.

Systém Javoříčských jeskyní je vytvořen v podzemí vrchu Špraněk, který tvoří jádro stejnojmenné národní přírodní rezervace (NPR), kde patří vrápenci a netopýři k hlavním předmětům ochrany.

„V podzemí Špraňku se ukrývá téměř jedna sedmina z celkového počtu zimujících vrápenců malých na území republiky. Díky investicím do úprav a zajištění návštěvnických tras, kterými prošly Javoříčské jeskyně, je situace pro zimující letouny mnohem příznivější,“ naznačil speleolog.

Pozitivní je také zavedení celoročního provozu v omezeném režimu. „Vzhledem k prostorám, kterými je vedena zpřístupněná trasa, jsou návštěvníci po většinu exkurze vzdáleni hibernujícím zvířatům, takže je nemohou ovlivnit,“ popsal Koudelka.

20. července 2018
Autor:
Vstoupit do diskuse