Kraj koupil pro novou koalici iPhony za desítky tisíc. Kvůli bezpečnosti, tvrdí

Měsíc po krajských volbách objednal Olomoucký kraj telefony Apple iPhone a Google Pixel 9, nejlevnější byl za 30 a nejdražší za 48 tisíc korun. Příslušenství představovalo bezdrátové nabíječky, obaly a kryty většinou v řádech stokorun. Nejnákladnější byla sluchátka AirPods 4 za 4 800 korun.

V listopadu přišla další objednávka na nejdražší iPhone a sluchátka Apple AirPods Pro druhé generace s MagSafe nabíjecím pouzdrem za 6 090 korun. Objednávky se objevily v listopadu v registru smluv. Dodavatelem vybavení je uničovská společnost Kraken's.

Bývalý pirátský krajský radní Martin Šmída považuje výdaje za příliš vysoké. „My jsme měli interní limit deset tisíc korun, který jsme si dali, abychom se úplně nerozšoupli. Ostatně šli jsme na kraj s tím, že budeme šetřit,“ řekl a dodal, že na dostatečný telefon pro politika zhruba desetitisícový rozpočet stačí.

„Chápu, že někdo je třeba zvyklý, když má všechny přístroje od korun s Applu, že pak sáhne po mobily stejné značce, to se ostatně nakonec stalo i v naší radě. I my jsme limit prolomili, i můj telefon byl možná o něco dražší, možná stál 13 tisíc korun. Ale zase jsem byl jediný z rady, komu vydržel celé čtyři roky, protože jsem si koupil nerozbitný,“ dodal Šmída.

Přístroj nevydržel například bývalému hejtmanovi Josefu Suchánkovi (STAN), který také upřesnil stanovení finančního stropu.

„Nějaký limit jsme si dávali, mělo to historický kontext. Přišli jsme tehdy k úplně vybrakovanému rozpočtu, byli jsme nejzadluženější kraj. Museli jsme opravdu šetřit všude. Kolegové po nás spořit nemusí, nechali jsme jim peněz dost,“ poznamenal Suchánek.

„Když mi odešel mobil z dřívější doby, kupoval jsem si poprvé také tento iPhone na doporučení s ohledem na bezpečnost. Už předtím na tuto platformu přešli i vedoucí odborů. Jsou to drahé přístroje,“ dodal předchozí hejtman.

Právě důrazem na bezpečnost úřad nákup nejnovějších modelů vysvětluje. „Dle doporučení našeho experta na kybernetickou bezpečnost byly zvoleny telefony iPhone. Jsou považovány za bezpečnější vůči konkurenci díky uzavřenému ekosystému iOS, který omezuje instalaci aplikací pouze na App Store, kde Apple podniká přísnou kontrolu. Pravidelné aktualizace softwaru zajišťují opravy zranitelností a ochranu před novými hrozbami,“ uvedla Radka Kmochová z tiskového oddělení kraje.

Dodala, že Apple se také zaměřuje na ochranu soukromí a například omezuje sledování uživatelů a jejich soukromí aplikacemi díky funkcím, jako je App Tracking Transparency.

Objednávka byla výsledkem poptávkového řízení podle interních předpisů úřadu. Kritériem výběru byla cena a dostupnost zařízení včetně příslušenství u dodavatele.

Kritizuje i nákup aut

Kromě toho začátkem listopadu vedení kraje na svém prvním zasedání schválilo nákup tří osobních aut s předpokládanou cenou přibližně tři a půl milionu korun.

Podle Šmídy to není dobrý signál. „Odevzdal jsem čtyři roky staré auto, za mne bylo úplně v pohodě. Průběžnou obměnu vozového parku chápu, děje se běžně. Ale vadí mi ten symbol, že je to první věc, co se řeší. Přijde mi to jako papalášské manýry,“ kritizoval někdejší radní.

„Normálně se obnovuje vozový park. Když jsou auta stará a musejí se do nich dávat peníze, je to neekonomické,“ uvedla Šmídova nástupkyně v radě pro oblast životního prostředí Irena Blažková (ANO) pro Hanáckou drbnu, která na zakázku upozornila.

Jít má o vozidla vyšší střední třídy určená pro vedení kraje, která nahradí stávající vozidla Škoda Superb pořízená v letech 2017 a 2018 s vyšším nájezdem kilometrů.

Vozidlo SUV kraj podle serveru pořizuje jako náhradu za vozidlo z roku 2009 a je určené především k cestám lidí z odboru životního prostředí a zemědělství do lesů a na skládky či dopravy a silničního hospodářství a odboru investic k cestám na stavby.