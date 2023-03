Potřebuji opravit ropnou plošinu, psal podvodník ženě. Poslala mu 1,4 milionu

Starší žena se s podvodníkem poznala začátkem února na sociální síti. Ten se jí představil jako vdovec, který je vedoucím na vrtné plošině v Itálii a začali si psát.

„Po nějaké době si muž začal stěžovat na poruchu čerpadla plošiny, které je nutné opravit, s čímž by potřeboval finančně pomoci. Nakonec ženu přesvědčil, aby mu peníze půjčila a poslala,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Jako vždy v podobných případech ale nezůstalo u jednoho požadavku. Po pár dnech bylo pro změnu potřeba dokoupit k čerpadlu různé komponenty a žena poslala další sumy.

„Aby muži v jeho údajné tíživé situaci pomohla, tak si dokonce zřídila úvěr. Dotyčný ji samozřejmě přesvědčoval o tom, že peníze neprodleně vrátí, jakmile to bude možné. Během deseti dnů mu oklamaná v několika platbách poslala celkem téměř 1,4 milionu korun, které už zřejmě nikdy neuvidí,“ nastínila Zajícová.

Policie znovu upozornila, aby lidé v žádném případě neposílali peníze lidem, které znají jen přes internet.

„Pokud na vás začne mít protějšek finanční požadavky, vždy komunikaci co nejdřív ukončete. Nevěstí to nic dobrého, ba naopak. Nepodlehněte ani srdceryvným a emocemi nabytým příběhům o nemoci, úmrtí v rodině a finanční tísni a nenechte se vmanipulovat do podvodných taktik s žádostí o finanční podporu a pomoc,“ varovala mluvčí.

Místo výletu do Panamy přišli o peníze

V těchto dnech nejde o jediný případ internetového podvodu s velkou škodou, kterou kriminalisté z regionu vyšetřují. Zabývají se také neuskutečněným zájezdem za více než 200 tisíc.

„Šestatřicetiletou ženu z Olomouce v polovině února na sociální síti zaujala nabídka exotického zájezdu do Panamy. Neváhala a oslovila inzerentku, se kterou se dohodla a zájezd si pro sebe a několik dalších lidí objednala,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Následující den žena na určený bankovní účet uhradila zmíněnou částku. Zprostředkovatelka s ní poté intenzivně komunikovala a nabízela jí další zájezdy, ovšem když žena neprojevila zájem, po pár dnech se náhle zcela odmlčela a její profil ze sociální sítě zmizel.

„V tomto týdnu od ní Olomoučanka obdržela e-mail se sdělením, že cestovní kancelář, která měla zájezd zajistit, není schopna z důvodu finančních problémů dostát svým závazků,“ uvedla Vaňharová.