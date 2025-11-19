Ibis hnědý je tmavě hnědý pták se zeleným leskem na křídlech. Disponuje dlouhým, zahnutým zobákem, pomocí kterého loví drobné vodní živočichy. Ze všech ibisovitých ptáků má největší záběr rozšíření, který zahrnuje území na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Na střední Moravě se naposledy objevil v květnu 2023 na Záhlinických rybnících.
„Před tím se tu objevil před pěti lety, takže se dá říci, že se tu ptáci objevují častěji. Ale také se může stát, že se tu dalších pět let neobjeví,“ upozornil ornitolog Jiří Šafránek.
Vůbec první letošní pozorování ibisů ornitologové hlásili z přelomu srpna a září, kdy byli ptáci zaznamenáni v Hrušovanech na Znojemsku. Poté se objevili u Chlumského rybníku v okrese Jindřichův Hradec, na Hodonínsku u Písečných rybníků či v západních Čechách u Nechranické přehrady.
Na konci října se Ibis vyskytl i v obci obci Záhlinice na Kroměřížsku. Tedy na místě, kde byl spatřen v roce 2023. Tentokrát se opeřenec procházel mezi zavlažovací nádrží a fotbalovým hřištěm. „Fotografové ho měli jako na dlani. Vznikla série krásných fotek, nechal se fotit na pár metrů, to bylo úžasné,“ pochvaloval si Šafránek.
Jednatřicátého října se pak objevil o pár kilometrů severněji na Hradeckém rybníku u Tovačova na Prostějovsku, kde se zdržel až do 4. listopadu, kdy se tam objevil druhý ibis a poté oba zmizeli.
Jak dokazují předešlá pozorování, ptáci byli celkem čtyři. Patnáctého října byl jeden ibis hnědý zpozorován u Studénky v Poodří v okresu Nový Jičín a následující den se pak všichni čtyři ptáci objevili na hranicích s Olomouckým krajem na rybníku Velká Choryně v okrese Vsetín.
Na tomto rybníce však dva ibise potkal smutný osud. „Bohužel jsme tam nalezli dva mrtvé ptáky, kteří byli předáni ke zjištění, co bylo příčinou náhlého úmrtí. Rozbory jsou již hotové a ukázalo se, že v sobě měli broky,“ uvedl Šafránek s tím, že tento podnět ornitologové předali policii.
Poté, kdy si někdo z ptáků pravděpodobně udělal živý terč, se jeden ibis vyplašil a zmizel, druhý byl zachycen, jak na rybníce hledá potravu. Tento poslední kus v Choryni vydržel až do 20. října, následně se přesunul do Tovačova, kde se k němu přidal i zmizelý ibis a poté oba odletěli.
Mohli si splést sever s jihem
„Jsou to teplomilní ptáci a s tím, jak se ochlazuje, jim instinkt velí stáhnout se někam do jižní Evropy. Občas se stane, že si nějaký teplomilný pták splete cestu a vydá se místo na jih na sever, ale věříme tomu, že budou v pořádku a že budou pokračovat na jih,“ vysvětlil Šafránek důvody, proč se ibisi mohli zatoulat do Česka.
Ibisi jsou zdatní cestovatelé a mohou se vyskytnout během několika měsíců v celé řadě lokalit, které jsou od sebe vzdáleny i stovky kilometrů. „Tedy pokud nešlo o dvě skupiny čtyř ptáků,“ podotkl ornitolog.
Kde jsou ptáci nyní, ornitologové netuší. „Vzhledem k tomu, že už přituhlo a začalo mrznout, pevně doufáme, že se vydali na jih Evropy do tepla,“ dodal Šafránek.