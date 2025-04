„S benzenovým jezerem za zády se mi nespí dobře,“ zlobil se například Stanislav Stavárek, jeden ze dvou stovek obyvatel Hustopečí, kteří si přišli pro odpovědi expertů, zástupců hasičů a policie nebo třeba i ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) k otázkám týkajícím se ekologické havárie, jaká nemá ve světě obdoby.

„Bydlím tři sta metrů od toho místa a dodnes si kupuji balenou vodu, bojím se pít jinou. Stejně tak nevím, jestli tady můžeme dýchat čistý vzduch a jestli v létě nebudou výpary benzenu stoupat ve velkém, jestli se budeme moci přiblížit k jezeru,“ dodal muž, který bydlí v chatové oblasti mezi jezerem sousedícím s kontaminovanou oblastí a řekou Bečvou.

Experti všechny přítomné v sále ujistili, že po instalaci ocelových zábran, tedy takzvané larsenové stěny, která kontaminované území do konce tohoto týdne zcela hermeticky uzavře, je největší nebezpečí zažehnáno a opatření zákazu vstupu nebo přibližování se k vodní hladině jsou spíše preventivního rázu.

„Toto zvolené opatření zafungovalo, hodnoty benzenu v nejbližší ohrožené vodní nádrži výrazně klesly a v současné době už se pohybují pod hygienickým limitem. Stejně tak vzhledem k výsledkům (měření) koncentrací nevidím zásadní ohrožení ani pro řeku Bečvu,“ ubezpečil ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Petr Bejček.

Podle něj výsledky rozborů po instalaci zábran předčily očekávání. „Při měření koncentrací v nádrži číslo šest se pohybujeme až ve stonásobně nižších hodnotách než před 14 dny. Je to dobrá zpráva, akutní nebezpečí se velmi snížilo a nyní se můžeme soustředit na sanaci místa havárie,“ uvedl Bejček a nastínil sanační plán, který dostane finální podobu příští týden.

Podzemní vodu budou čistit přímo na místě

V místě havárie se podle odhadů nachází v kontaminované zemině přibližně dvanáct tun benzenu. Původně měla být odtěžena a odvezena pryč, od tohoto plánu však ČIŽP nakonec upustila.

„Není to nyní priorita, protože měření ukázala, že benzen po havárii protekl štěrkovým podložím na hladinu podzemních vod, takže nyní se nachází v hloubce dva a půl až tři metry. Na vodní hladině (v podzemí) na ploše 25 tisíc metrů čtverečních leží vrstva benzenu o celkové hmotnosti 260 tun, je to jakýsi povlak, který bude potřeba odstranit,“ vysvětlil šéf ČIŽP.

„Benzenové jezero“ by podle něj měly zlikvidovat obří dvacetitunové filtry s aktivním uhlím, přes které se bude podzemní voda přímo na místě havárie čerpat a čistit.

„Nebudeme ji nikam odvážet, bylo by to další riziko. Stále se jedná o nebezpečné koncentrace, při nichž hrozí požár či výbuch,“ vysvětlil Bejček.

Filtry podle něj zvládnou přečerpat 500 kubíků za den, což je zhruba dvanáct vlakových cisteren kontaminované vody.

„Vyčištěnou vodu budeme zase vracet v ohnisku kontaminace do půdy. Tím se vytvoří proudění, kdy to bude promývat zeminu a fáze benzenu bude opět vytahována ven, celé to bude filtrováno v aktivním uhlí. Je to metoda, která již byla aplikována v USA i v Evropě, využívá se i v jiných případech, nejen na benzen,“ popsal dále ředitel ČIŽP.

Zazněl i potlesk pro hasiče

Krajský ředitel hasičů Karel Kolářík v sále doplnil, že z celkových 700 metrů larsenové stěny zbývá instalovat poslední desítky metrů, do konce týdne tak bude celé místo nehody obehnané a naplno mohou začít sanační práce.

Na likvidaci následků havárie se v Hustopečích během měsíce vystřídaly přes dva tisíce hasičů.

„Tento zásah je unikátní, nic podobného jsme doposud nezažili a jsme velice rádi, že nedošlo k žádným ztrátám na životech, a to ani u zasahujících hasičů. Vyjma jednoho vykloubeného prstu zatím nemáme žádná zranění,“ zhodnotil Kolářík, od lidí v sále záhy zazněl potlesk.

11. března 2025

Kolářík zdůraznil, že hasiči se na místě pohybují ve speciálních přetlakových protichemických oblecích a s dýchacími přístroji. „Pohyb po žebřících a cisternách s touto výbavou není vůbec jednoduchý navíc v místě, kde je půda nasycená benzenem a mohlo by dojít k výbuchu nebo vzplanutí. Hasiči si zažili hodně věcí poprvé,“ zhodnotil Kolářík.

Čtyřiceti jednotkám profesionálních i dobrovolných hasičů ze čtyř krajů pomáhalo 60 kusů techniky a vrtulník. Nasazeny byly rovněž drony s termovizí, čluny či hasicí robot a chemická laboratoř.

„Při zásahu jsme se snažili o maximální bezpečnost, nechtěli jsme ohrozit lidi z obce ani nikoho ze zasahujících. Nechtěli jsme, abychom měli na svědomí lidské životy. I přes mimořádná opatření jsme se však snažili postupovat co nejrychleji,“ podotkl šéf krajských hasičů.

V lokomotivě nebyl jeden strojvedoucí, ale dva

Dotaz padl i na vyšetřování příčin havárie. „Je šest týdnů po nehodě, nepadlo ani slovo o příčině, dlouho se mlčí a vznikají nepěkné fámy. Zasloužili bychom si informace, jak vyšetřování probíhá,“ zlobil se obyvatel městyse Josef Hýža.

„Když v místě, kde je povolená rychlost 40 kilometrů v hodině, vlak vjel do výhybek rychlostí 94 kilometrů, nemohlo to dopadnout dobře. Ale nic víc vlastně nevíme, ani to, zda už byl vyslechnutý strojvedoucí,“ doplnil.

Krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld poté ujistil, že byl kvůli vyšetřování nehody přizván znalec z oboru dopravy se specializací na železniční nehody.

Policie rovněž vyslechla pracovníky chemičky DEZA z Valašského Meziříčí, odkud se vyrobený benzen vezl k odběratelům, kteří byli u seřazování vlaku. Prověřila také to, zda na kolejích neležely například nějaké předměty.

Šetření provádí i Drážní inspekce, podle informací MF DNES by měly být výsledky známy na podzim.

„Vyšetřování probíhá, strojvedoucí bezprostředně po nehodě podali vysvětlení. Bylo základní, sami byli v šoku. Další výslech obou mužů, kteří byli v kabině lokomotivy, se odehraje za přítomnosti soudce v nejbližších dnech,“ nastínil krajský policejní ředitel. Také podle něj vyšetřování potrvá ještě řádově měsíce.

Likvidace škod na životním prostředí by podle nynějších odhadů měla stát zhruba 750 milionů korun. Na dalších 75 až 100 milionů je předběžně vyčíslena škoda na železniční infrastruktuře, na 50 milionů byla ohodnocena z velké části zničená vlaková souprava a v řádu desítek milionů se podle dřívějšího vyjádření chemičky DEZA pohybuje hodnota převáženého benzenu.

28. února 2025