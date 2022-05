Drahá paliva vrací lidi do autobusů a vlaků, hlavně na delších trasách

Olomoučanka Martina Záleská jezdí několikrát týdně z Olomouce do Zábřehu a zpět. V poslední době jí vadí, že spoje jezdí hodně plné.

„Rychlíky, které pak pokračují do Prahy nebo jedou z ní, jsou v poslední době stále přeplněné, o víkendech je to pak ještě horší. Snažím se kvůli tomu vždy rezervovat i místenku, abych měla jistotu, že si sednu. Přesto to ale bývá občas problém,“ popisuje Záleská.

Podobně hovořila řada dalších cestujících na vlakovém nádraží v Olomouci, které MF DNES oslovila. Dopravci potvrzují nárůst počtu pasažérů, současně ale upozorňují, že stále nejezdí tolik lidí jako před pandemií koronaviru.

„V posledních týdnech sledujeme oživení zájmu o naše služby, obecně je ale počet cestujících na 85 procentech stavu před covidem-19,“ sdělila například mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Až dvacetiprocentní nárůst cestujících pozorují rovněž v autobusové dopravě.

„Zvyšující se počty vnímáme už od loňského roku, letos je ale nárůst stabilnější. Vyšší vytíženost spojů je poznat hlavně na páteřních linkách Olomouc – Litovel, Hranice – Lipník nad Bečvou – Olomouc a Šumperk – Jeseník,“ shrnul třeba mluvčí firmy Arriva Jan Holub.

Na lokální úrovni zatím dál vedou auta

Podle Jakuba Svobody, který má ve společnosti Student Agency na starosti ekonomiku kolejové dopravy, je vyšší zájem o jízdu hromadnou dopravou kombinací více vlivů.

„Těžko se nám odlišuje důvod nárůstu cestujících, projevuje se totiž několik faktorů. Prvním je postupné vracení lidí do hromadné dopravy po covidu, dalšími jsou blížící se léto a také nárůst cen pohonných hmot,“ uvedl Svoboda.

Na těchto vlivech se dopravci shodnou, upozorňují však, že na hodnocení dopadů zdražování paliv je ještě brzy.

„Zda vysoké ceny benzinu a nafty přilákají cestující do veřejné dopravy dlouhodobě a stabilně, budeme moci vyhodnotit až po delším časovém období,“ podotkl Holub.

Osobní vlaky naopak tolik vytížené nebývají. V menších obcích, jako jsou Bohuňovice na Olomoucku, nárůst cestujících nezaznamenali.

„Rušno tu je vždy akorát ráno, jelikož děti jezdí do škol, nebo někdo i do práce. Že by zde lidé v poslední době upřednostňovali vlaky, mi nepřijde. Mnozí jsou totiž zvyklí na komfort auta a většina ho tu má,“ předestřela pokladní z tamního vlakového nádraží Denisa Dobešová.

Po Olomouci se lidé přemisťují nejčastěji pěšky

Lidé si na dojíždění autem často zvykli během pandemie koronaviru a některé ani nynější zdražení paliv neodradilo.

„Autem jsem začala víc jezdit v posledních dvou letech. Bylo to pro mě pohodlnější a člověk nemusel mít takový strach z covidu. Je mi jasné, že bych v mnohých případech teď mohla jet třeba tramvají, ale na auto jsem si už hodně zvykla,“ přiznává třeba na hlavním nádraží v Olomouci oslovená Jana Pokorná.

Podle průzkumu dopravního chování v Olomouci využívají tamní obyvatelé na 24 procent svých cest městskou hromadnou dopravu. Oproti roku 2016 jde o pětiprocentní pokles, po covidu se však lidé opět vrací.

„Postupný návrat cestujících k veřejné dopravě a nárůst tržeb pozorujeme od konce léta 2021. I přes tento nárůst ale stále nedosahují měsíční objemy tržeb předcovidových hodnot,“ nastínila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

Podle stejného průzkumu lidé v Olomouci nejraději chodí pěšky nebo jezdí autem.

„Celých 37 procent cest Olomoučanů je pěšky, 34 procent je pak osobním autem, o deset procent méně hromadnou dopravou a posledních pět procent tvoří jízda na kole,“ shrnula výsledky mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že auto v Olomouci vlastní 62 procent domácností, dvanáct procent má vozy dva.