Hrady a zámky po zimě ožívají, na Bouzově zlevní vstupné pro děti

Například na hradě Bouzově si návštěvníci prohlédnou ve sklepení expozici Co bylo, už není? či zrestaurované varhany.

„Výstava představuje velkoformátové fotografie z přestavby hradu a připravujeme také instalaci restaurovaných varhan, které návštěvníci uslyší hrát během sezony,“ uvedla kastelánka hradu Zuzana Šulcová. Varhany odborníci nainstalují v dubnu, poté je čeká zkušební provoz.

Bouzov vítá návštěvníky už od 1. března. „Zimní trasa prochází trochu jinými prostorami než jiné prohlídky. Od 1. dubna začne hlavní návštěvnická sezona, kdy si návštěvníci vyberou i z dalších prohlídkových okruhů,“ dodala Šulcová.

Noc ovládnou mistři kováři

Zájemci už vyrážejí také na hrad Helfštýn na Přerovsku, i tam ale začne hlavní sezona v dubnu Velikonocemi. Čtyřdenní veselí čeká návštěvníky hradu od pátku 7. do pondělí 10. dubna.

„Konat se bude řemeslný jarmark. Dovednosti představí například mistr keramik s hrnčířským kruhem nebo košíkář, který kromě košíků a oplétaných nádob ukáže i výrobu pomlázky. Chybět nebudou ani výtvarné dílny pro děti. V provozu bude hradní kovárna a kouř z výhně provoní celé třetí nádvoří,“ informovala mluvčí hradu Eva Lehnertová.

Loni patřily Velikonoce na hradě k nejúspěšnějším akcím sezony, dorazilo více než šest tisíc návštěvníků.

„Jde o velmi oblíbenou jarní akci, a pokud i v letošním roce bude přát počasí, věříme, že si na Helfštýn návštěvníci cestu najdou v hojném počtu,“ dodala mluvčí.

Hrad na konci dubna nabídne i speciální noční prohlídku s názvem Palác žije čichem.

„Program bude spojený s komentovanými prohlídkami nasvíceného nočního hradu včetně opraveného torza renesančního paláce, a především pak s nočním kováním, kdy mistři kováři ovládnou na noc třetí hradní nádvoří s několika stanovišti pro kování a historickou hradní kovárnu,“ doplnila Lehnertová. Letos se na akci zájemci nemusejí předem registrovat.

Šternberk provoní káva

Také hrad Šternberk na Olomoucku chystá velikonoční program a v rámci Mezinárodního dne památek láká 22. dubna i na speciální komentované prohlídky s restaurátory.

„V tento den budeme provázet na speciálním rozšířeném okruhu. Prohlídka bude zahrnovat obě patra hradu, a navíc ji rozšíříme o návštěvu půdních prostor. Zde mimo jiné nahlédneme i do zrestaurované strojovny výtahu, unikátní technické památky na našem hradě,“ prozradil zástupce kastelánky Jan Gottwald.

Návštěvníci se mohou těšit i na historickou kafírnu, která bude součástí prohlídek v pondělí 8. května.

„Na hrad Šternberk zavítá principál studia Bez Kliky, výřečník a milovník dobré kávy Roman Prokeš. S sebou přiveze kromě kávy i historickou pražičku z dob rakouské monarchie, v níž si návštěvníci hradu sami vyzkoušejí práci mistra pražiče,“ upřesnil Gottwald. Chybět nebude ani povídání o historii nápoje a ochutnávky.

Velikonoční program, čarodějnické prohlídky i svátek zamilovaných nabídne ve svém programu zámek v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Ani letos nebude v druhé polovině května chybět víkendové setkání kovářů Fortel aneb Hanácké kování a Empírový den.

„Návštěvníci se mohou přenést 200 let zpět v čase do doby, kdy si muži oblíbili elegantní cylindr a štramáckou hůlku a dámy byly atraktivní pro svůj přirozený, jednoduchý výraz,“ nastínil kastelán zámku Martin Váňa.

Významná bude letos sezona pro plumlovský zámek na Prostějovsku. Od 1. července se stane národní kulturní památkou. Vedení města o zařazení zámku na seznam požádalo před několika lety kvůli lepším vyhlídkám na financování oprav. Památku každoročně navštíví kolem dvaceti tisíc lidí.

Loňská sezona byla na Helfštýně rekordní

Důležitý je letošní rok také pro hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu, který si připomíná dvacet let od svého vzniku.

„V rámci celoročních oslav připravuje řadu akcí pro odbornou veřejnost i pro návštěvníky. Jednou z nich je volný vstup pro děti o víkendu 22. a 23. dubna a na Den dětí 1. června,“ uvedla generální ředitelka ústavu Naďa Goryczková.

Vstupné správci památek v regionu oproti minulé sezoně ve většině případů nezvyšovali. Stejně jako loni zaplatí například návštěvníci hradu Helfštýna nebo zámku v Čechách pod Kosířem. Hrad Bouzov zdražil vstupné pro dospělého jen nepatrně.

„Dospělí za vstupenku zaplatí oproti minulé sezoně o 10 korun víc, naopak o 20 korun jsme snížili vstupné pro děti a mládež od 6 do 17 let,“ uvedla kastelánka Šulcová a dodala, že správa zvýhodnila i ceny pro rodiny. Cena vstupenky se liší v závislosti na zakoupeném prohlídkovém okruhu. Děti do 6 let mají vstup na hrad Bouzov nadále zdarma.

Loni po období covidových restrikcí hradům a zámkům vzrostl počet návštěvníků. Například hrad Helfštýn přepsal své dosavadní rekordy, v uplynulé sezoně přivítal nejvíce návštěvníků za posledních téměř padesát let. Zavítalo na něj 116 511 lidí.

„Jednalo se o nejvyšší číslo od zpřístupnění objektu a zároveň vůbec nejvyšší zaznamenanou návštěvnost, která se na hradě eviduje od roku 1974,“ připomněla Lehnertová. Více příchozích zaznamenaly i další památky v kraji.