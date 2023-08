Hradu Bouzovu vzrostla návštěvnost, obec zvažuje navýšení parkovacích míst

Filmovými snímky proslavený hrad Bouzov, který patří mezi nejnavštěvovanější památky v Olomouckém kraji, přilákal od začátku letošního roku kolem 60 tisíc lidí.

„S návštěvností jsme v letošním roce spokojeni, celková návštěvnost vzrostla o 22 procent, červencová prozatím o 15 procent. Před námi je druhá polovina návštěvnické sezony, na kterou připravujeme zajímavé akce, ať už je to Bouzovský mumraj, večerní, adventní či vánoční prohlídky,“ řekla ČTK kastelánka hradu Zuzana Šulcová.

Bouzov ovšem v některých návštěvnicky „perných“ dnech naráží na nedostatek míst pro parkování. V obci je hlavní centrální parkoviště, které je situováno na horním konci vesnice asi půl kilometru od hradu.

Parkoviště má kapacitu do 150 parkovacích míst, včetně jednotek parkovacích míst pro autobusy, a část této parkovací plochy je vyčleněna pro karavany. Další parkovací plocha v centru obce pojme dvacet osobních vozidel.

„V běžném sezonním režimu je kapacita dostačující. V rámci celé sezony jsou dny, kdy parkovací kapacity nestačí a bylo by potřeba mít parkovacích míst mnohem více. Těchto dnů však není mnoho. Je to vždy v době, kdy je v rámci hradu ještě pořádána nějaká další atrakce navíc, například Bouzovský mumraj či noční prohlídky hradu. Za sezonu tedy hovoříme o několika málo dnech,“ popsal starosta Bouzova Dušan Tejkal.

Obec proto zvažuje vybudování dalších míst. „Jednalo by se řádově o dvacet míst, která by mohla být situována ve středu obce, a padesát míst v lokalitě stávajícího parkoviště. Tato kapacita by už měla být zcela dostačující,“ doplnil bouzovský starosta.

Hlavní tahák Helfštýna se blíží

Akce na hradech Helfštýn

20.–25. srpna Kovářské fórum – tým kovářů vytváří před zraky návštěvníků uměleckou kompozici.

25.–27. srpna Hefaiston – mezinárodní setkání uměleckých kovářů z celého světa. Bouzov

25.–26. srpna Hrady CZ – festival v rámci celorepublikového projektu Hrady CZ. Vystoupí např. Anna K, Michal Hrůza, Kryštof, Mirai, No Name, Tomáš Klus nebo Kabát. Festival je s hradem Bouzov spojen jen v názvu. Probíhá na louce nedaleko, kde je prostor pro tisíce návštěvníků a dostatek místa pro parkování.

Spokojeni s návštěvností jsou i na hradě Helfštýn na Přerovsku. Loni červencová návštěvnost přesáhla 20 tisíc a zástupci hradu věří, že čísla budou dále stoupat.

„Na hradě již proběhly dvě plánované akce – šlo o Helfštýnskou pouť, již navštívilo 4 275 osob, loni to bylo 3 518 návštěvníků, a akce s názvem Palác žije chutí. Počasí v červenci jsme měli na obě již proběhlé akce jako na objednávku,“ řekla mluvčí hradu Martina Fojtíková. Tuto sobotu hrad chystá další akci s názvem Palác žije zrakem.

Helfštýn čeká ještě hlavní akce sezony, kterou je Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2023 ve dnech 25.–27. srpna, kdy tisíce lidí přicházejí obdivovat zručnost uměleckých kovářů z celého světa. Hefaistonu předchází ve dnech 20.–25. srpna Kovářské fórum, kdy tým kovářů vytváří před zraky návštěvníků unikátní dílo.

Akce na Helfštýně zatím nenaráží na nedostatek míst k parkování. „Máme základní asfaltové parkoviště a v případě potřeby přidáváme další plochu na louce pod hradem, a když je Hefaiston, máme ještě rezervu na sadové ploše. Celkem je zde místo až pro tisíc aut, což zatím vždy stačilo,“ informovala Zdeňka Mikulíková z radnice v Týně nad Bečvou, která se o parkoviště stará.

Srovnatelnou návštěvnost s loňskem hlásí také Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, kam od začátku roku dorazilo na 20 tisíc lidí. K tomu ještě necelé čtyři tisíce přišly na tradiční červencové Mezinárodní setkání mistrů řemesel kolářského, kočárnického a přehlídku kočárů a mistrů opratí.

„Co se týká parkování, běžně postačují tři parkoviště v obci, ale na Josefkol si pronajímáme další plochy od soukromých majitelů. Příště už bude problém, protože na jedné z těchto ploch se už staví, takže ji nebude možné využít,“ uvedl šéf muzea Václav Obr.