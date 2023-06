Už rostou. Houbaři nosí z lesů první hřiby, experti varují před aplikacemi

„Vypadá to nadějně. Houbaři mohou najít závojenky podtrnky a už se objevuje i hřib kovář a koloděj či klouzek, i když je to zatím ojedinělé. Pokud ale počasí vydrží, mohlo by jich růst více,“ je optimistický předseda Mykologického klubu v Přerově Milan Plášek.

Jeho slova potvrzují i ti, kdo už s košíkem vyrazili do lesa. Třeba na webu nahouby.cz se jeden z nich pochlubil fotkami hub, které nasbíral na Olomoucku.

„Dnes konečně první dva kováři,“ reagoval Jiří, další úspěšný houbař. V nejbližší době se podle odborníků zřejmě přidá i mimořádně oblíbený hřib dubový, který se často objevuje už v květnu. Dobré podmínky jsou téměř v celém regionu.

Podle Pláška nemusejí lidé na houby narazit jen v lesích. Rostou i v parcích, na zahradách, v řídkých listnatých hájích nebo na jejich okrajích.

„Například pod duby nebo lípami můžeme narazit na kováře a koloděje,“ poradil mykolog.

Poradny už fungují, na aplikace pozor

S příchodem houbařské sezony se opět otevřely i mykologické poradny. V Olomouckém kraji se mohou méně zkušení houbaři poradit například v Přerově či Olomouci.

„Mykologickou poradnu najdou zájemci v kanceláři Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci v přízemí Vlastivědného muzea. Je v provozu od 15. května každé pondělí od 16:00 do 17:30,“ informovala mluvčí Vlastivědného muzea v Olomouci Vladimíra Hacsiková.

Stále oblíbenější jsou k určování hub i aplikace pro chytré telefony. Přímo v terénu dokážou rozpoznat, o jaký druh se jedná. Programy obsahují atlas s reprezentativním výběrem druhů s podrobnými popisy a kvalitními fotografiemi. Podle mykologů by ale lidé neměli aplikacím slepě věřit.

„Typické houby, jako je liška obecná, aplikace rozpozná. S druhovými názvy už ale má problémy. Někteří kolegové tyto pomůcky zkoušeli a není to podle nich žádná sláva. Už vůbec bych jim pak nevěřil v nejzákladnější věci, to znamená nespoléhal bych na ně při rozpoznání jedlosti, či nejedlosti. Někdy tam byly úplné nesmysly,“ varoval mykolog Plášek.

Podle tvůrců aplikací by se lidé v případě nejistoty měli vždy poradit se zkušeným odborníkem.

Češi jsou pravděpodobně nejvášnivější houbaři na světě. Podle neoficiálních údajů jich totiž alespoň jednou za rok vyrazí na houby více než 70 procent. Sbírat houby, které nepodléhají ochraně, je v českých lesích až na výjimky povolené. Množství hub, které si houbař může domů odnést, není nijak regulované.

V zahraničí by ale takový sběrač často narazil. V některých zemích je totiž sběr hub zpoplatněný nebo limitovaný. Například v Německu lze z lesa odnést maximálně dva kilogramy hub. V Itálii si houbař musí na poště, úřadě nebo v bance koupit povolenku. Ta stojí až 16 eur a platí jen na jeden den.