Architekt se znovu soudně domáhá instalace svých lamp na olomouckém náměstí

K vrchnímu soudu kauza před lety zamířila poté, co krajský soud v roce 2016 nepřistoupil na Šépkou požadovanou výměnu nových lamp za původní. Přiřkl mu pouze nárok na omluvu a stotisícové finanční vypořádání. Obě strany se poté odvolaly, následná mimosoudní jednání dohodu nepřinesla.

„Město do dnešního dne nezdůvodnilo, proč původní světla Thorn odstranilo. Důvod, že byly ve špatném stavu, jsme vyvrátili důkazními fotografiemi, které ukázaly, že lampám nebylo vůbec nic. A lampy, které jsou tam dnes, dávají úplně stejně světla jako původní sirky. Všechno je to lež,“ řekl dnes u soudu Jan Šépka a připomenul, že na výměnu se ho nikdo nezeptal.

Podle vyjádření technických služeb měly čtyři z 33 kusů světel narušenou statiku stožáru, ostatní byla poškozená běžným provozem. Deset jich bylo ponecháno jako náhradní, devatenáct sešrotováno.

„Existoval posudek, že korodují a mohly na někoho spadnout. Město nechtělo riskovat. Trvalo by dalších osm let, kdy by hrozilo riziko,“ hájil krok města advokát Petr Konečný. Žalující strana nicméně namítala, že takový dokument se u soudu nikdy neobjevil.

„Spor trvá dlouho, ale není to jednoduchá věc za pár korun. Ani pro politiky to není jen o výměně lamp, je to mezi veřejností kontroverzní téma,“ dodal Konečný. Nové lampy Philips UrbanStar stály celkem přibližně dva miliony korun.

Podle obhájce město schválně dovedlo spor až do krajnosti, aby zjistilo, jak se může do budoucna rozhodovat v podobných situacích, kdy bude proti sobě stát autorské a vlastnické právo.

Architekt nabízí osadit náměstí „plácačkami“

Žalobce ale nepřipouští, že by bylo možné autorské dílo bez vědomí tvůrce měnit. Poukazuje mimo jiné i na dřívější vyjádření znalce, podle něhož výměna lamp zasáhla do autorských práv architekta a hodnota středu města coby architektonického díla klesla

„Pokud by to soud uznal, šlo by tímto způsobem zkomolit jakoukoli stavu včetně Karlštejna či vily Tugendhat. Musíme požadovat, aby žalovanému byla uložena povinnost uvést náměstí do původního stavu,“ sdělil Šépkův právní zástupce František Vyskočil.

Jako variantu vidí architekt i možnost osadit náměstí jinými lampami s výraznou odraznou plochou, jimž Olomoučané už před lety dali přezdívku „plácačky“, jež však na náměstí kvůli nesouhlasu památkářů nikdy trvale nestály. Šépka původní návrh upravil, takzvaný širm, tedy stínidlo, o třetinu zmenšil a zlepšil světelný zdroj.

„Pokud dojde opět k mimosoudnímu jednání, budu rád, když se budeme bavit o lampách s nepřímým osvětlením. Proto jsme mezitím vyráběli prototyp. Není to jen design, byly v roce 1995 navrženy předním expertem na osvětlení. Horní náměstí je velká plocha, abyste neoslňovali chodce a zároveň ho osvětlili, nejde toho docílit jiným než odrazným typem, který hodí světlo hodně do hloubky náměstí,“ podotkl architekt.

„Možná jsme si odvykli architekturu posuzovat jako umělecké dílo, které má nějakou hodnotu. Je to škoda,“ doplnil.

Advokát města Konečný nicméně připomíná, že vzhled náměstí vznikal ve spolupráci několika autorů, přičemž někteří na něm Šépkovu lampu nechtějí. Městu by tak podle něj hrozila další žaloba.

„Vracet se k lampám z 90. let si Olomouc ani Horní náměstí nezaslouží. Nevyhovovaly technicky ani designově, i občané poukazovali na jejich nesvítivost. Lampa se může někdy v budoucnu vyměnit, ale hledá se dohoda,“ dodal.

Senát vrchního soudu dnes jednání odročil na 21. listopadu, aby měl prostor prostudovat nově předložené listiny. K těm se nedostal kvůli stávce soudních úředníků.