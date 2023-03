Rozbor u tabule i hecování. Olomouc zve na play off hokejovými mušketýry

Video je prvním výstupem spolupráce, kterou HC Olomouc s divadlem nedávno uzavřel.

„Jde o jakousi první vlaštovku. Nápad na vytvoření nějakého videa přišel z naší strany, jeho pojetí už ale bylo zcela na divadle. Spolupráce pokračuje i tím, že dnes před zápasem bude hrát hymnu několik hudebníků, ve čtvrtek ji pro změnu zazpívá pěvkyně,“ popsal marketingový manažer klubu Simon Vejtasa.

„V případě postupu pak máme před začátkem další série přislíbeno další video,“ dodal.

Za výslednou podobou klipu stojí herci činohry v čele s uměleckým šéfem souboru Romanem Venclem.

„Pro většinu z nás není hokejové prostředí neznámé, protože jsme fanoušci a sami na zápasy chodíme. V klubu tak byli trochu překvapeni, že potřebné rekvizity jako vlajku nebo lahve na pití s logem už máme,“ nastínil s úsměvem Vencl.

„Přemýšleli jsme, jak by šlo divadlo propojit s hokejem, a nakonec jsme vybrali určitou podobu toho, jak se herci i hokejisté chystají do akce. Stylizace mušketýrů nám pak pomohla s tím, abychom měli nějaký ekvivalent hokejek nebo přileb v podobě kordů či paraplat a klobouků,“ doplnil.

Téma dalšího videa chtějí herci přizpůsobit přímo příštímu soupeři olomouckých hokejistů.

„Uvidíme, kolik na to budeme mít času, protože se to bude odvíjet od toho, kolik zápasů se bude hrát. Takže to nejspíš bude muset být něco jednoduššího, abychom to narychlo stihli,“ přiblížil Vencl.