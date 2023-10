Univerzitní vědci zkoumají nebezpečí hazardu, zajímají je i postoje nehráčů

Průzkum podpořil Olomoucký kraj i město Olomouc a jeho řešitelé oslovují také další obce v regionu.

„Náš projekt usiluje o plné pochopení fenoménu hazardních her s různou mírou společenské nebezpečnosti v souvislostech reálného života, zejména v jejich geografickém a psychologickém kontextu. Chceme také zjistit, jaké jsou postoje lidí k hazardu v různých věkových skupinách,“ řekla za řešitelský tým Eva Aigelová.

„Pro nás je zase důležité, jestli člověk závislý na hazardních hrách najde ve městě odbornou pomoc a nemusí na ni čekat mnoho měsíců,“ poznamenala například náměstkyně olomouckého primátora Kateřina Dobrozemská, která má na starosti sociální oblast.

Podle ní lidé závislí na hazardních hrách uváznou v dluhové pasti nejrychleji ze všech forem závislostí. „Z občasného hráče může být člověk bez domova s doživotními dluhy,“ dodala Dobrozemská.

Výzkum vědců z katedry psychologie a geografie Univerzity Palackého zasadí data o hazardu i do konkrétní lokality v regionu. Zkoumají postoje, rizikovost, zkušenosti s jednotlivými formami hazardních her, sázením počínaje.

Respondenti chválí užitečnost dotazníku

V komentářích vědci našli již řadu pozitivních reakcí od respondentů. „Otevřeli jsme si komentáře, kde lidé děkují, že se tím někdo zabývá a že je to užitečné. Dalšími komentáři jsou pak ty, že to lidi baví hrát nebo že rádi sází. Naopak někteří zmiňují, že je to riziková aktivita nebo se setkali se závislým ve svém okolí,“ popsal vedoucí tým David Fiedor z katedry geografie.

Postoje k hazardním hrám Výzkum se věnuje formám hazardních her, jejich popularitě, dostupnosti a míře rizika. Cílem je zjistit, jak lidé z Olomouckého kraje vnímají hazard a jakou s nimi mají zkušenost. Názory a zkušenosti „nehráčů“ jsou pro vědce také důležité. Zajímají je číselné loterie, stírací losy, sportovní sázky anebo kasina, i ta online. Data budou sloužit pouze pro výzkumné, preventivní a osvětové účely. Výzkum realizují Katedra geografie a Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Účast je anonymní a dobrovolná. Dotazník je ZDE

„Zároveň jsme velmi mile překvapení, jak reagují města Olomouckého kraje, samotné město Olomouc a Olomoucký kraj, který náš výzkum vítalo a další města regionu, která odkaz na výzkum sdílí na sociálních sítí. Je evidentní, že se jedná o problematiku, která se lidí dotýká,“ upozornil Fiedor.

Hazard v Olomouckém kraji má podle odborníků svá regionální specifika.

„Nicméně kde mají lidé největší problémy s hazardem, to nevíme. S ohledem na zákon o hazardních hrách, který definuje podmínky pro provozování heren a kasin, z nichž plyne i to, že herny musí být od 3.00 do 10.00 zavřeny, došlo v Olomouci k transformaci původních heren na kasina. V Olomouci je nyní třináct kasin, obecně je už v celé zemi více kasin než heren, což nemá ve světě obdoby. Celé Jesenicko je přitom bez kasina a do obce s kasinem to mají v některých případech až téměř hodinu cesty autem. Maximální časová vzdálenost z obce bez prodejny losů nebo loterií do obce, kde se tyto druhy hazardních her nachází, činí deset minut,“ vyjmenoval vedoucí týmu.

Z trhu přitom již zmizely mincovní automaty. „V Las Vegas nyní najdeme jen několik automatů, kde je možné hrát s mincemi. V tomto ohledu se trh s hazardními hrami proměnil hrozně moc. Na začátku 90. let, když začala vznikat, se první kasina orientovala na lázeňská města, střediska cestovního ruchu,“ popsal Fiedor, který připomněl i další změny, jako zákaz podávání alkoholických nápojů či jídla hráčům zdarma. V tomto ohledu se trh proměnil,“ řekl.

Výzkum v Olomouckém kraji týkající se hazardu.

Současnost je podle vědců poznamenána přechodem hazardu do online formy. „Což je velmi nebezpečné a hráči tak rychleji ztratí kontrolu nad svou hrou a prohrávají větší částky. Ruku v ruce je i masivní reklama na hazardní hry v televizi, rádiu, internetu, od sportovců a podobně,“ podotkl vědec.

Lidé mají nejvíce v oblibě loterie. „Po nich je dlouhodobě nejčastěji uváděna účast na kurzovém sázení land-based, tedy osm až dvacet procent, live sázky představují dvanáct procent, následované hraním technických her land-based třemi až sedmi procenty,“ řekl.

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jak obyvatelé kraje vnímají hazardní hry a jakou s nimi mají zkušenost. „Zajímají nás číselné loterie, stírací losy, sportovní sázky anebo kasina, i ta online. Data budou sloužit pouze pro výzkumné, preventivní a osvětové účely. Výzkum realizují Katedra geografie a Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci,“ představila Aigelová.

„Jsme tým, který se dlouhodobě zajímá o problematiku hráčství z různých pohledů, jednak s kolegou Charvátem z pohledu psychologického, kolegové z Přírodovědecké fakulty UP pak z pohledu geografického. Publikujeme k tomu řadu článků v tuzemských i světových časopisech,“ představila tým vědkyně.