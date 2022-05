Hasiče v plné výstroji čekalo na soutěži i 315 schodů, některé skolily křeče

Kromě finálního výběhu do 18. patra výškové budovy Regionálního centra museli účastníci soutěže odvláčet osmdesátikilovou figurínu, přelézt třímetrovou bariéru nebo osmdesátkrát udeřit palicí. To vše v plné hasičské výbavě.

„Snažím se doma simulovat alespoň trošku soutěžní podmínky. Některé disciplíny jdou natrénovat, ale například figurínu doma nemám, tak místo ní tahám jen pneumatiky. Kromě toho běhám hodně do kopců a do schodů,“ popisuje přípravu profesionální hasič z Pardubického kraje Michal Pelikovský.

Včerejší závod byl součástí českého poháru v TFA a jednalo se už o jeho druhou zastávku v Olomouci. První byla v Ostravě na začátku května a další dvě soutěže pak budou ještě v Plzni a Kroměříži.

„Dohromady se účastníkům ze všech zastávek českého poháru sčítají body. Soutěže tak musí splňovat určité podmínky, aby to pro všechny bylo fér. Konkrétně ta naše v Olomouci je rozdělena do čtyř úseků, kdy první tři jsou silové a poslední je nejnáročnější, tedy výběh po 315 schodech do 18. patra Regionálního centra,“ upřesňuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Hasiči podle ní musejí být oblečení tak, jako by jeli na zásah. Mají tedy nehořlavý kabát a kalhoty, hasičskou přilbu, rukavice i dýchací přístroj. Výjimku mají jen u bot, kdy mohou mít své sportovní tenisky.

„Celá výbava váží asi osmnáct kilo a už kvůli tomu je to neskutečně fyzicky náročné. Navíc v takovém teplém počasí to není nic příjemného,“ vysvětluje mluvčí.

V osmnáctém patře jsou závodníci do tří minut

V prvním úseku závodu museli soutěžící připojit dvě hadice, které pak tahali do vzdálenosti 35 metrů. Pak další dvě zase smotávali do kotouče tak, aby se vešly do určeného boxu.

Ve druhém úseku pak osmdesátkrát udeřili palicí v takzvaném hammerboxu, přenesli tunelem dvacetikilogramové závaží, pak odtáhli osmdesátikilovou figurínu a nakonec museli ještě překonat třímetrovou bariéru.

„Tahání figuríny má simulovat transport člověka například od požáru. Ale kolikrát se hasiči při zásahu potýkají i s mnohem většími váhami a musejí vyprošťovat i těžší lidi,“ komentuje mluvčí.

Třetí úsek spočíval v přenesení a postavení dvou čtyřmetrových žebříků k lešení, na které pak museli vylézt a také vytáhnout asi dvacetikilové závaží. Už v této části závodu si někteří museli protřepávat nohy, aby ještě poslední část zvládli.

V posledním úseku na ně totiž ještě čekal výběh do osmnáctého patra. Nahoře byl připraven dostatek vody k občerstvení i žíněnka, kdyby závodníkům selhaly nohy. I když byli všichni ve výborné fyzické kondici, po výběhu několik z nich dostalo do nohou křeče, a museli tak několik minut po závodu sedět, aby se mohli dostat z osmnáctého patra zase dolů.

Výběh zvládli všichni v průměru asi za dvě a půl až tři minuty. „Úplně nejlepší borci to podle mě dávají tak za minutu a tři čtvrtě, možná i méně. Díky tomu si tak udělají velký náskok, který na těch prvních úsecích už nikdo nedožene. Tam jsou totiž mezi soutěžícími rozdíly v řádu několika sekund,“ upřesnil Pelikovský.

Časomíry ze všech úseků se totiž sčítají, čímž nakonec vznikne finálový čas.

Schody vybíhal po dvou

Dvěma největšími favority z Olomouckého kraje byli Daniel Kouřil a Michal Přecechtěl, oba závodí na světové úrovni.

„Běželo se mi moc dobře a vše se mi povedlo tak, jak jsem chtěl. Uvidím, jestli to bude stačit. Schody jsem při výběhu nepočítal, ale běžel jsem je po dvou, takže jsem jich nemusel vyběhnout 315, ale jen polovinu,“ směje se Kouřil, který zvítězil v kategorii 45+ a v celkovém hodnocení byl šestý.

Ještě udýchaný po závodu dodává, že po výběhu do schodů skočil po časomíře, a kdyby pod ním nebyla připravená žíněnka, nejspíš by si ve svém zápalu rozbil hlavu o podlahu.

„Současně, když jsem závod běžel já, ve druhé dráze běžel Daniel Kouřil, kterého jsem při závodění chtěl sledovat, ale takhle jsem nemohl. Nakonec mě Daniel při vybíhání schodů porazil, ale nešlo mi o to vyhrát, tady je nedůležitější zábava,“ říká Přecechtěl, který byl druhý v kategorii 45+ a jedenáctý v celkovém hodnocení.

Nejlepší čas celkově měl Pavel Kouřík z Plzeňského kraje, který reprezentuje republiku i na světových soutěžích.