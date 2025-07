Za čtvrtinu ceny se můžete stěhovat. Hanušovice spustily unikátní bytový projekt

Nákladní auta už odvážejí hlínu z areálu bývalého podniku Moravolen v Pražské ulici uprostřed Hanušovic. V první etapě bude postaveno do příštích Vánoc ve dvou blocích 34 bytů.

„Měli jsme dvě nemovitosti, ale nebyly peníze na opravu ani jedné z nich. Na chalupě jsme od jara do zimy, přes zimu jsme byli v paneláku, byt nám byl ale zbytečně velký, už jsme dávno bez dětí. Rozhodli jsme se ho prodat a jít do Hanušovic,“ popsala Helena Nováková.

„Člověk by měl jít pořád za něčím novým,“ dodala k odvážnému rozhodnutí odejít po 41 letech z Postřelmova a hlavně vsadit na důvěru v novátorskou myšlenku.

Byty platí družstvo. Lidé uhradí čtvrtinu kupní ceny a mohou se nastěhovat, následně maximálně 30 let splácí zbývající náklady. Po splacení celého členského vkladu družstvo převede byt do osobního vlastnictví.

Nabídka obsahuje od jednopokojových bytů po čtyřpokojové, Novákovi se těší na dvoupokoják s kuchyňským koutem.

„Hned po svatbě před mnoha lety jsme šli také do družstevního bydlení, kde byl princip v podstatě stejný. Takže víme, o co jde. Vyhovovalo nám také, že nám to teď vyřeší finance. Za prodej bytu bychom nové bydlení rozhodně nesehnali,“ dodala Helena Nováková s tím, že Jeseníky jsou jejich hory.

Poplatek 30 tisíc odloží vklad o pět let

Dvoupokojový byt o zhruba 50 metrech čtverečních inzeruje projekt za přibližně 3,5 milionu korun, osmdesátimetrový se čtyřmi místnostmi pak za 5,8 milionu. Pro koho představuje i čtvrtina cena překážku, může využít nabídky H-Blok Hope, což je program podpory bydlení pro mladé.

„Funguje to tak, že město byty pro družstevníka koupí, sepíše se smlouva, on dá 30 tisíc rezervační vklad a má pět let na to na sebe družstevní podíl převést tím, že zaplatí 25 procent vkladu odloženě,“ vysvětlil předseda představenstva družstva a hanušovický radní Ondřej Vilček (nez.)

„Modelově může jít například o mladý pár, kdy je žena na mateřské dovolené, nemá příjem, ale stejně do toho mohou jít. Až začnou oba pracovat, vezmou si třeba půjčku nebo prodají byt, existuje prostor. Je to otevřenější, než si vzít hypotéku a platit dvě splátky najednou,“ doplnil Vilček.

Družstvo má stavební povolení na celkem 119 bytů s náklady zhruba 540 milionů korun. Protože žádná firma se o vybudování všech bloků najednou nehlásila, budou vznikat v pěti etapách. V první fázi za 140 milionů jsou zatím obsazené dvě třetiny, volných je 11 bytů.

„Čtvrtinu hradíme z vlastních zdrojů družstva, tedy členských vkladů, a 75 procent financuje banka ČSOB. Úvěr čerpáme až po vyčerpání této částky, což je podmínkou úvěrové smlouvy,“ upřesnil předseda představenstva.

Zástupce banky na středečním zahájení stavby uvedl, že podobnou netypickou a novátorskou investici bez developera dosud nefinancovala. Do regionu tak zamířila nezvykle vysoká částka.

Podobný koncept i pro podnikatelskou zónu

Hanušovický starosta Marek Kostka (nez.) odhaduje, že pokud bude dokončen celý projekt, může to přinést městu asi 500 obyvatel, což odpovídá poklesu počtu obyvatel za posledních 15 let.

Město proto nechtělo stavět a rozprodat apartmány, jež by se prodávaly mnohem snadněji, nepřinesly by ale stálé obyvatele. Dosavadní zájemci jsou lidé z různých míst, podle družstva se zatím neukazuje žádný vzorec.

„Poblíž chystáme také podnikatelskou zónu, kde bude parkovací dům, malé haly pro živnostníky, malopodnikatele. Chtěli bychom jim umožnit začít podnikat nebo stabilizovat podnikání podobnou formou, jako je bytové družstvo. Slušných nebytových prostor pro byznys je tady málo,“ doplnil Kostka. Elektrickou energii by lokalita mohla získávat ze současné vodní elektrárny.

„Výhodou našeho regionu je jeho menší zranitelnost výkyvy globálního trhu. Jsme zvyklí žít v podmínkách nevhodných pro velký svět. Není tu žádná automobilka, která když skončí, bude problém,“ podotkl starosta.

Vedle bytů by časem rovněž mělo stát seniorské bydlení s 39 byty, tentokrát již financované i s využitím státní podpory. Přes silnici město obnovuje park, kde též staví lávku, skatepark a chystá i nové pódium či přístup k řece Moravě.

Pokud jde o hrozbu záplav, které Jesenicko a Šumpersko naposledy silně zasáhly loni, v lokalitě H-Bloku v září voda nebyla. „Před 170 lety zde podnikatel Eduard Oberleithner postavil přádelnu lnu, což bylo prozřetelné, určitě si už tehdy dělal průzkumy,“ poznamenal Kostka.