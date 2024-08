V hospodě si lidé točí pivo či limo sami přes dva roky, městu vadí byrokracie

Formanka v Hlavní ulici je však výjimečná, byla první svého druhu v Česku. Od samoobslužných výčepů s terminály si lidé odnášejí různá piva z místního pivovaru nebo limonády, další nabídku zajišťují automaty. Do nezvyklé podoby hospody se město pustilo, aby ji zachránilo před zánikem.

U pití a základního občerstvení to nekončí. Hosté si od pondělí do pátku mohou k polévce vybrat ze dvou jídel za 130 korun. Denně ve Formance vydají na 150 meníček. Sníst se dají přímo v lokále, nebo odnést s sebou.

Provozní se objevuje hlavně ráno a večer kvůli úklidu. Doplňuje také výdejní automaty, přeráží sudy a dohlíží na výdej obědů. Ty přitom v počátcích na jaře 2022 v restauraci chyběly.

„Součástí podniku je také penzion, kde jsme ubytovávali válečné běžence z Ukrajiny. Chtěli jsme využít jejich kapacitu, vzdělání. Zaměstnali jsme je a původně tady vařili oni. Dnes už je v kuchyni jen jedna Ukrajinka, zbytek jsou místní,“ popsal hanušovický starosta Marek Kostka (nez.).

„Meníčka nabízíme obyvatelům, firmám, dělníkům z okolí. I turisté se mohou zastavit na oběd,“ dodal.

Pořádají se zde i oslavy

Otevřeno má restaurace každý den od deseti hodin. První čtyři dny v týdnu do deváté večerní, v pátek a sobotu až do půlnoci. V neděli je možné zůstat do deseti.

Místní obyvatelé, kteří mají uhrazené poplatky a nic městu nedluží, si mohou na úřadě pořídit za padesát korun čip, s nímž mají v restauraci výhodnější ceny. Hosté platí jen bezhotovostně, což podle úřadu odradilo lidi na sociálních dávkách bez bankovních účtů, z nichž měli někteří obavy.

Kromě posezení se tady dá hrát bowling, šipky, kulečník. Pořádají se tu rodinné oslavy i firemní akce.

„Je to hodně komunitní místo, ne jen nálevna. Proto mě mrzí, že stát nehledá způsob, jak podnikatelům ukázat cestu, za jakých podmínek by to mohlo fungovat všude,“ dotkl se Kostka případů, kdy loni začala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zavírat volně přístupné samoobslužné výčepy piva.

Za dva roky neřešilo město žádné potíže

Je totiž zakázané prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu.

„Některé samovýčepy jsou z pohledu zákona automaty na výdej potravin a legislativa je nastavená tak, že pomocí automatu není možné prodávat alkohol. Pokud by byl v restauraci, kde je personál, tak to problém není. Pokud je to někde v lese a v nabídce je alkoholické pivo, provozovatel má problém zajistit zákonné podmínky,“ vysvětloval před časem mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Potíže s tím měly například takzvané pivní budky. Čtečky občanských průkazů, jimiž byly vybaveny, inspektorům nestačily.

„Také mi vadí, kdyby si na nějakém těžko hlídaném místě mohl mladistvý dát alkohol, ale v uzavřených prostorách, kde jsou navíc kamery, by to neměl být problém. Za více než dva roky jsme navíc nezaznamenali vevnitř žádné potíže,“ podotkl starosta Hanušovic.

„Zákon je kontroverzní. Automat je něco, co samo vydává zboží. Tady ale musí člověk udělat spoustu úkonů. Pokud předpis někdo napadne u soudu, nemůže s tím stát obstát. Jinak budou malé hospody dál umírat,“ věří Kostka ve změnu.

Zeleninomat i moštovník

Bez obsluhy lze v Olomouckém kraji pořídit třeba i zeleninu. Začátkem července zahájil provoz „zeleninomat“ u barokní sýpky v Ludéřově, místní části Drahanovic na Olomoucku.

„Od pondělí do soboty je zeleninomat přes den pravidelně doplňován. V neděli je v provozu pouze dopoledne. Přes noc kiosek není k dispozici,“ uvedli zemědělci na sociální síti.

Už v půli května se v nedalekém Nákle, konkrétně místní části Mezice, objevil pro změnu moštovník. Na výběr jsou čtyři příchutě s cenou dvacet korun za dvě deci. Platí se hotově či QR kódem. Pro cestovatele má moštovník i vlastní wifi a USB nabíječku. Lidem z místního ovocnářství se stala inspirací podobná místa jinde.

„Vždycky bylo hodně nabíjející vidět, že i v této době se dá věřit v lidskou poctivost a tím ocenit a podpořit lokální malovýrobu i něčí snahu při budování a udržovaní těchto míst. Jednou jsme si řekli, že to zkusíme taky,“ přibližuje Ovocnářství Mezice na svém webu.

V Kožušanech-Tážalech na Olomoucku zase v dubnu umístila zdejší květinářka do ulice ke školce kvítkomat, tedy automat s boxy nabízející vázané květiny.