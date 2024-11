Univerzita Palackého boj s developerem nevzdává, obří kasárna chce pro sebe

Získání areálu Hanáckých kasáren se Univerzitě Palackého v Olomouci vzdálilo, škola ovšem ještě tlačí na stát. A cítí křivdu.

Vedení univerzity považuje nynější postup po skončení dražby za pochybný a obrátilo se na ministerstvo financí. Resortní úřad nicméně odkazuje na vyhlášku, která to umožňuje.

Když Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) informoval vítěze aukce o zájmu univerzity, ten zareagoval zvýšením své nabídky na 90 milionů.

Poté ÚZSVM vysoké škole 29. října napsal, že má třicet dní na případnou reakci. I vzhledem k jejím vnitřním procesům – nákup musí schválit akademický senát a je potřeba i posvěcení správní rady – však univerzita nemůže navyšování ceny v soutěžním prostředí konkurovat.

„Ukazuje se, že úřad rozlišuje mezi uzavřenou elektronickou aukcí a výběrovým řízením,“ nastínil rektor Martin Procházka a dodal, že postup akademiky šokoval.

„Aukční vyhláška hovořila naprosto jasně. Měli jsme ve lhůtě vyjádřit náš zájem o koupi objektu a na základě toho s námi měla být uzavřena kupní smlouva. O výběrovém řízení, jeho pokračování a možnosti, že by i po skončení aukce mohl soukromý subjekt kupní cenu navýšit, žádná zmínka nepadla. Pokud by byly podmínky takto stanoveny předem, vůbec bychom do procesu nevstupovali, protože jako veřejná vysoká škola nemůžeme se soukromým investorem tímto způsobem soutěžit,“ doplnil mluvčí univerzity Egon Havrlant.

„Působí to na nás tak, že jsme ve výběrovém řízení byli partnerem jen zdánlivě. Ve skutečnosti jsme měli sehrát roli užitečných naivů a být prostředkem, jak donutit soukromého zájemce, aby stát za objekt získal co nejvyšší částku,“ domnívá se rektor.

Cena kasáren spadla při prodeji na třetinu

Ohromná kasárna stála po odchodu armády deset let ladem, státu se je ale nedařilo bezplatně převést ani prodat. Z původní vyvolávací ceny 262 milionů korun tak postupně ubíral, až v devátém, zářijovém, kole činila 89 milionů.

Elektronickou aukci tehdy vyhrála společnost Redstone s cenou o sto tisíc vyšší.

Na základě předchozích dohod nicméně ještě před podpisem smlouvy ÚZSVM oslovil město Olomouc, Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého s možností dorovnat nejvyšší nabídku ve výběrovém řízení.

Tyto tři instituce totiž předtím zvažovaly společné využívání objektu, který by se oficiálně stal majetkem kraje. Hejtmanství však nakonec kvůli stamilionovým nákladům na rekonstrukci v únoru od myšlenky upustilo.

Ani krajské město o nemovitost samostatně neusilovalo, vysoká škola však měla zájem i nadále.

Její představa byla změnit kasárna během let na ubytování pro studenty, jelikož potřebuje zhruba deset tisíc míst. Vyhlíží též dostatečně kapacitní menzu pro studující i zaměstnance, dále by do nových prostor mohla přestěhovat centrum výpočetní techniky a novou serverovnu.

Dražba neskončila

ÚZSVM zdůrazňuje, že výběrové řízení na prodej Hanáckých kasáren dosud neskončilo.

„Končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. I po konci elektronické aukce je tak možné nabízenou kupní cenu navýšit,“ odkázala mluvčí úřadu Michaela Tesařová na vyhlášku ministerstva financí.

Právě na resort, pod nějž ÚZSVM spadá, se univerzita obrátila s vlastní právní analýzou. Připomenula také, že o kasárna usiluje přes tři roky. Teď čeká na odpověď, zda má vůbec reálnou šanci.

„Další postup ÚZSVM zvolí na základě zpětné vazby od univerzity, případně dalších nových skutečností, které nastanou,“ uvedla ještě předtím Tesařová.

Jde o standardní postup, hájí se úřad

Vedení univerzity označilo postup úřadu za nestandardní a netransparentní. ÚZSVM se proti takovému nařčení ohradil.

„Naopak se jedná o zcela standardní postup, který může nastat při výběrovém řízení s možností dorovnání. Naposledy se tak stalo v mediálně známém případu prodeje zámku v pražských Kunraticích. Tato situace by nenastala, pokud by se Univerzita Palackého přihlásila do výběrového řízení,“ reagovala Tesařová.

V Kunraticích stát prodával nevyužívaný zámek, vyvolávací cenu 106 milionů korun nabídl při lednové aukci jediný zájemce. Městská část měla možnost nabídku dorovnat, čehož využila. Vítěz aukce však reagoval zvýšením částky o 20 milionů.

Místní zastupitelstvo ovšem nechalo svou nabídku na původní hodnotě s argumentem, že není možné zvyšovat cenu po ukončení aukce. Památka tedy připadla soukromému uchazeči.

Skupina Redstone nechtěla situaci podrobněji komentovat.

„Po dobu probíhajícího řízení se z principu k jednotlivým detailům majetkoprávní operace nebudeme vyjadřovat. Můžeme pouze potvrdit, že o nemovitost máme dlouhodobý zájem a již v minulosti jsme veřejně deklarovali naši připravenost spolupracovat při jejím využití s univerzitou i dalšími veřejnými subjekty,“ sdělil mluvčí společnosti Michal.