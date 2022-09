Průmysl v kraji volá po škrtání gymnázií, chodí na ně třetina středoškoláků

„Už brzy může nastat zásadní problém, že nebudou techničtí odborníci. A při vší úctě, absolvent gymnázia bez dalšího vzdělání pracovnímu trhu v nejžádanějších profesích nepomůže,“ varuje šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

Podle něj je potřeba víc tlačit na mladé lidi. „Ideální by bylo podpořit změnu ze strany státu. Je potřeba říct, že tolik míst na gymnáziích není potřeba, neboť mnoho mladých to má jen jako únikovou cestu za snazším životem, a pak ani nejdou na vysokou,“ míní Švamberk.

Nicméně nepočítá s tím, že by politici zasáhli a místa na školách nabízejících všeobecné vzdělání omezili.

„Pořád se oháníme tím, že potřebujeme zvyšovat počet vzdělaných lidí, že v tom zaostáváme za Evropskou unií. Ale nikdo už neřekne, že spíš než mnoho obtížně uplatnitelných nebo neuplatnitelných gymnazistů potřebujeme řemeslníky a technické odborníky a je potřeba to řešit,“ kritizuje šéf komory.

Přimlouvá se za to, aby z gymnázií byly znovu vysoce výběrové školy jako tomu bylo před desítkami let.

„Pokud není vůle sáhnout do kvót, bylo by dobré aspoň zpřísnit zkoušky. Tím by se dal počet přijímaných na gymnázia zredukovat a byl by větší prostor pro jiné školy či učiliště,“ navrhuje Švamberk.

Gymnázia s takovým pohledem nesouhlasí. „My jsme výběrová škola, neprodukujeme lidi, kteří by se neuplatnili,“ říká třeba zástupce ředitele jednoho z olomouckých gymnázií, jenž si nepřál uvést jméno.

Absolventi nestačí pokrýt ani poptávku z okolí

Krajský radní pro oblast školství Aleš Jakubec přiznává, že jde o problém. „Je dlouhodobým trendem, že nejvíc dětí chce na gymnázia. Aktuálně na ně chodí v regionu zhruba 31 procent dětí, což je velmi vysoké číslo,“ nastínil Jakubec.

Naopak klesající trend v počtu zájemců o technické obory potvrzuje například Střední škola řemesel v Šumperku.

„Abychom uspokojili zájem jen nejbližších firem, potřebovali bychom ročně zhruba 25 absolventů. Jenže do prvního ročníku letos nastupuje necelá polovina tohoto počtu a zájem se dál snižuje. Přitom strojírenství je nosný obor v celém kraji,“ upozorňuje ředitelka Irena Jonová.

Podle ní nepomáhá ani fakt, že absolventi mohou pomýšlet na poměrně vysoký výdělek a jistotu práce.

„Bohužel ze strany rodičů, a následně tudíž i dětí se bere vyučení jako něco podřadného,“ popisuje.

Na šumperskou školu řemesel přitom přicházejí s přihláškou i bývalí gymnazisté či studenti některých dalších škol s maturitními obory, jimž se po nástupu v jejich současné škole nedaří.

„Máme tu i případy, kdy jsou děti neúspěchem ve studiu psychicky poznamenané. Berou to tak, že selhaly, a stejně to vidí i jejich rodiče. Někdy trvá delší dobu než je z toho dostaneme. U nás jsou ale potom spokojené a některé patří k nejlepším žákům,“ přibližuje Jonová.

Omezení se nechystá, pomoci má další kampaň

O snížení počtu míst na gymnáziích, jež jsou tak jako jiné střední školy a učiliště zřizována krajem, však krajští politici zatím neuvažují.

„Je to politické rozhodnutí a školství je velmi citlivé. Poptávka je hlavně po gymnáziích, takže počty jsou takto nastavené. Nicméně s blížícím se nástupem silnějších ročníků už nebudeme počty míst na gymnáziích navyšovat,“ shrnul Jakubec.

Podle něj je nutné začít s podporou technického vzdělávání ve větším měřítku už na základních školách.

„Bude třeba víc podpořit technickou výchovu, aby se děti dostaly do styku s technikou prakticky a mohla je přitáhnout,“ míní krajský radní.

Kraj podporuje technické vzdělávání stipendii, peníze přidávají i firmy, pokud se pro ně mladí lidé rozhodnou studovat technické obory. Pořád to ale nestačí a zájemců se na ně hlásí stále méně. Hejtmanství proto nyní připravuje další kampaň na podporu řemesel.

„Rodiče své děti často pobízí k maturitním oborům. Bohužel tu pak ale máme spoustu lidí s maturitou, kteří nakonec rozváží pizzu, a velký nedostatek řemeslníků. Přitom učiliště mnohdy svým absolventům umožní větší prosperitu a lepší výplaty, než mají absolventi některých středních škol s maturitou,“ podotkl Jakubec.

Kampaň nazvaná Řemeslo je OK bude cílit hlavně na žáky základních škol, ale i jejich rodiče. Mimo jiné pro ni vzniká web, jenž umožní propojení firem se školami, aby o sobě vzájemně věděly a mohly spolupracovat třeba v podobě nabídek praxí.