Zelená fasáda olomouckého unikátu Green Wall ve vedru zvadla, rostliny uschly

Živá fasáda vznikla z nespočtu rostlin na domě se sedmnácti bytovými jednotkami. Drží je závěsný systém kotvený na fasádě domu, ve kterém jsou rostliny v truhlících zasazeny v minerální vatě a substrátu.

Developer Petr Žouželka z prostějovské společnosti GAMA stavby, který za projektem Green Wall Tomkova stojí, slíbil, že fasádu obnoví.

„Budeme to řešit a fasáda bude nově osazená, všechny rostliny budou po konzultaci se zahradnickými experty znovu vysázeny, protože nyní jsou mrtvé, uschly. Už někdy v květnu došlo k tomu, že vypnula závlaha a vlivem extrémních veder rostliny v řádu dnů uschly,“ vysvětlil.

„Jsme připraveni situace řešit, jen čekáme na vhodný okamžik, za současných veder nemá smysl provádět výsadbu, protože potřebuje mít podmínky k tomu, aby vzešla, a ty teď nemá. S výsadbou chceme začít na přelomu září a října,“ uvedl Petr Žouželka.

Obyvatele ujistil, že firma udělá vše pro to, aby se situace neopakovala.„Najmeme servisní firmu, která bude o fasádu pečovat a vše bude kontrolovat,“ uvedl Žouželka.

Podle něho se jedná o závěsný systém, který má automatickou závlahu a je řízený inteligentně. „Je to řízeno dálkovým přenosem, kdy se podle vlhkosti v truhlících spouští závlaha,“ doplnil Žouželka.

„Cílem je, aby fasáda byla zelená celoročně,“ popisoval Žouželka už před dvěma lety Deníku.cz, který o zvadlé fasádě informoval jako první.

Řidič Martin Peterka z Olomouce, který kolem fasády Green Wall Tomkova projíždí pravidelně, si zelenou fasádu pochvaloval. „Vždy, když jsem jel kolem, jsem si říkal, jak je to hezké na pohled a jak zelená fasáda dělá z celého objektu nezaměnitelnou oázu klidu a jedinečné místo. Teď zeleň uschla a je to spíš ostuda celého místa, úplně to bije do očí,“ řekl Peterka.

„Ze zelené máme mrtvou zahradu, je to opravdu ošklivý pohled,“ přitakal Olomoučan Robert Travis.

Lepší klima

Rostliny na zdi nepůsobily jen okrasně, ale měly i řadu užitečných funkcí. Zeleň totiž pohlcuje prach a hluk z okolí. „V létě zahrada na fasádě zabrání přehřívání budovy. Celkově zlepší klima,“ poukázal tehdy Petr Žouželka.

Green Wall vyrostl v klidné lokalitě v městské části Olomouc – Hejčín poblíž centra a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Obyvatelé mají poblíž školy, školky, sportoviště, přírodu, obchody a kulturní vyžití.

Bytový dům je zařazen do energetické třídy B s komfortním řešením zvukového a tepelného útlumu. Svou architekturou, lokalitou a konceptem je tento projekt v Olomouci ojedinělý. Jeho dominantou je zelená fasáda, která dala projektu jméno. Zeleň je použita i na střechách kolem teras nejvyššího patra, a vytváří tak oázu klidu uprostřed města.