Krach projektu nákupního centra zavinily obě strany, zamítl soud žalobu developera

Podle soudu pochybily obě strany, developerská společnost navíc nekonala žádné kroky k tomu, aby stavba vůbec mohla začít.

„Nepopírám, že rozhodnutí bylo hodně těžké, předložené argumenty si vzájemně protiřečí v části odpovědnosti za škodu. Jsem si vědom toho, že rozhodnutí může být považováno za kontroverzní a bude s největší pravděpodobností postoupeno k přezkoumání soudům vyšších instancí. Jinak to ani nelze,“ komentoval verdikt soudce Ivan Šišma.

Spor se točí kolem zneplatnění smlouvy mezi developerem a Prostějovem z roku 2010. Město původně uzavřelo s Manthellanem smlouvu na stavbu Galerie Prostějov, o osm let později ale změnilo názor a rozhodlo se od ní odstoupit.

Prostějov tvrdí, že firma nesplnila smluvené závazky, tedy že bude postupovat v přípravě projektu dostatečně rychle a tak, aby projekt naplnil potřeby a požadavky města. V multifunkčním obchodním centru měl totiž vzniknout kromě obchodů například i společenský sál pro 500 lidí a jiné zázemí pro kulturní či případně jiné vyžití.

Proto se město nakonec rozhodlo od smlouvy s developerem odstoupit a přestavbu kulturního a společenského domu i rozvoj jižní části centra řešit dle vlastního projektu, například s využitím různých kombinací dotačních programů. O zneplatnění smlouvy navíc již v minulosti opakovaně rozhodly soudy.

Developer přesto v roce 2019 začal požadovat náhradu za náklady vynaložené na přípravu projektu. Během pěti let bylo Prostějovu nabídnuto několik variant mimosoudního vyrovnání, město ale všechny odmítlo.

Výpovědi svědků posun nepřinesly

Dnes u soudu obě strany trvaly v závěrečných výrocích na protichůdných stanoviscích. Developer město vinil z toho, že projektu záměrně neposkytovalo dostatečnou součinnost.

„Domnívám se, že soudu byly předloženy důkazy, které dokládají zodpovědnost města Prostějova za krach projektu,“ uvedl právní zástupce Manthellanu Vladimír Polách.

Advokátka Prostějova odmítla jakoukoliv vinu, podle ní město postupovalo řádně a nekladlo autorům návrhu žádné vědomé či nestandardní překážky.

Soud v kauze projednal celou řadu listinných důkazů, vyslechl také několik svědků včetně majitele společnosti Manthellan Richarda Morávka nebo bývalých představitelů města.

„Jejich výpovědi neměly v podstatě žádný význam, jako jediný svědek s jakoukoliv odbornou znalostí problému byl vyslechnut tehdejší zástupce žalobce,“ podotkl Šišma.

Projekt provázely od počátku problémy a spory

Podle něj soud přihlížel k tomu, jak se kauza vyvíjela už na počátku. Ještě před zneplatněním smluv totiž bylo podle něj zřejmé, že developer nepodnikl žádné faktické kroky k tomu, aby stavba vůbec začala. Například nebyl změněn územní a regulační plán.

„Byla tu argumentace Šantovkou či obchodním centrem v Českých Budějovicích. Žalobce je tedy podnikatel zkušený v tomto oboru, takže mu muselo být zřejmé, do jakého developerského projektu se pouští. Pokud by došlo k realizaci záměru a pokud by vyhrál výběrové řízení, centrum města Prostějova by vypadalo jinak, bohužel vypadá stále stejně,“ upozornil soudce.

Spor vznikl primárně kvůli tomu, že se projekt začal v průběhu příprav měnit. Developer například přišel s tím, že nechce, aby součástí smluv bylo společenské centrum, odchyloval se tak od podmínek, k nimž se předtím sám zavázal.

První problémy podle dokazování přišly již během počátečních kontraktačních jednání, z čehož již mohlo být zástupcům Manthellanu jasné, že průběh přípravy projektu bude mít řadu překážek.

Podle soudu je to ale běžný stav, který může vzniknout, pokud soukromá společnost uzavírá smlouvu s veřejnoprávním subjektem, kterému se může měnit zastupitelstvo.

„Jednalo se o podnikatelské riziko, které musí žalobce unést,“ zdůraznil soudce.

Kauza patrně zamíří k odvolacímu soudu

Náhradu nákladů za soudní řízení by měly nést podle soudu obě strany, protože se v prvé řadě obě podílely i na krachu projektu a vzniku celého sporu. Soud se v rozhodnutí o této části rozsudku odvolal na výjimečné okolnosti případu, jinak by náhradu nákladů získal procesně úspěšný účastník řízení, tedy Prostějov.

„Bude fér a spravedlivé, aby si obě strany nesly náklady na náhradu za řízení samy,“ uzavřel soudce Šišma.

Je nejisté, zda bude dnešní rozsudek definitivní tečkou za kauzou, což by Prostějovu umožnilo pokračovat v přípravách projektů, které by měly centrum v budoucnu proměnit. Právní zástupce Manthellanu Polách nechtěl případ komentovat včetně toho, zda zvažuje odvolání proti rozsudku.

Podle žalované strany je ale pravděpodobné, že se spor dostane k dalšímu přezkoumání.

„Výsledkem jednání jsme velmi potěšeni, ale rozhodnutí nás překvapilo. Je velmi pravděpodobné, že se protistrana odvolá, prozatím vždy postupovala tak, že využila všechny možné prostředky obrany, takže si myslím, že to udělá i teď,“ komentovala rozsudek advokátka Prostějova Ivana Hučínová.