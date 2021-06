Finanční poradce propadl sázení na sport, jménem klientů si půjčil miliony

Jednačtyřicetiletý muž se do podvodů pustil nejdříve v Pardubickém kraji, kde napáchal škodu za více než pět milionů korun. Byl dopaden, obviněn, přesto nepřestal a dalšího téměř půldruhého milionu „přidal“ v Olomouckém kraji, kde byl nyní obviněn také. Protože hrozilo, že by pokračoval i nadále, skončil ve vazbě. Hrozí mu až osm let vězení.



„K myšlence obstarat si peníze nekalým způsobem ho přiměly hlavně dluhy, jenž vznikly především z jeho touhy sázet. Stavěl na důvěřivosti klientů, o které se coby finanční poradce dříve staral,“ nastínila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Muž mimo jiné využil toho, že měl okopírované doklady a další úřední dokumenty svých někdejších klientů, případně si je od nich vyžádal pod záminkou povinné aktualizace osobních údajů. Vše díky předchozí získané důvěře získal.

Jménem lidí si pak začal půjčovat u firem nabízejících úvěry. Získanými penězi částečně platil dluhy, kromě toho je ale opět používal k sázení na sportovní výsledky přes internet, kde se mu ovšem příliš nedařilo a dlužná částka narůstala.

„Svou roli sehrála ve většině případů i liknavost obchodních zástupců úvěrových společností. Ti měli povinnost se při sjednávání finančních produktů s klienty setkat a ověřit jejich totožnost, na to však rezignovali a spokojili se kopiemi dokladů zaslanými přes e-mail a stejným způsobem obdrženými podepsanými smlouvami,“ podotkla Vybíhalová.

V Olomouckém kraji nejde v posledních letech o první podobný případ. Desítky oklamaných lidí a mimořádně vysoká škoda zůstala třeba i po šéfovi olomoucké pobočky banky, který také propadl hazardu a peníze získával mimo jiné i od svých klientů, jimž sliboval výhodné investice. Podvedl ovšem také část svých příbuzných.

Několikrát si přitom lidi vytipoval, protože mohl vidět, kolik měli na účtu peněz. Pod různými záminkami se mu postupně podařilo vylákat až několik desítek milionů korun.