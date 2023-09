V Přerově se představí festival Velká Morava, zaměří se na domácí pop a rock

Festival Velká Morava se uskuteční příští rok, ale pořadatelé po půl roce příprav odtajnili program a oznámili, že startuje předprodej vstupenek. Akce vypukne 13. července 2024 a zahraje na ni Ewa Farna, No Name, O5 a Radeček, Anna K. & Band, Janek Ledecký, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, Pokáč a Legendy se vrací.

„Nejsou to žádné druhořadé kapely a zpěvačky, je to top, který v této zemi máme. Výběrem kapel chceme oslovit co nejširší spektrum posluchačů, a proto i festival je koncipovaný jako rodinný,“ uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal.

„Přerov byl důležitou obchodní křižovatkou Velké Moravy, chceme, aby se město stalo i křižovatkou kultury a lidé se sem sjížděli z celé Velké Moravy,“ dodal.

Nultý ročník

Podle primátora Přerova Petra Vrány to bude největší kulturní akce v režii města za poslední dobu a v tradici by chtěli pokračovat.

„Půjde o nultý ročník, pokud se zapíše a ujme, máme v plánu navázat dalšími ročníky,“ uvedl.

„Chtěli jsme posílit ve městě kulturní akce. Začali jsme přerovskými hody, pokračovat budeme mikulášskou akcí a chystáme hudební festival. Stejně jako podzim v našem městě bývá ve znamení jazzu v Městském domě, bylo by léto ve znamení festivalu pod širou oblohou na louce v Michalově,“ dodal Vrána.

Pořadatelé očekávají návštěvnost kolem pěti až sedmi tisíc lidí. Kapacita městského parku Michalov je podle nich dostačující.

„V době festivalu bude areál vyčleněný pro hudební akci oplocen, vstup bude z Bezručovy ulice a směrem od restaurace. Hlavní část se odehraje na tamní louce. Stage bude orientovaná směrem na Lagunu, aby akce místní obyvatele co nejméně rušila,“ informoval ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Historický městský park pořadatelé pro akci vybrali záměrně. „Michalov je na místě, je to krásný park a jsme na něj pyšní. Kulturních akcích se zde konala již celá řada. Park navíc příští rok oslaví 120 let od svého vzniku. S výročím budou spojeny i další akce, ta festivalová však bude nejvýznamnější,“ podotkl náměstek Dohnal.

Město do festivalu investuje čtyři miliony korun. „Cena vstupenek se bude pohybovat ve třech vlnách – kdo si koupí lístek dříve, zaplatí až o dvě stě korun méně než ten, který bude platit na poslední chvíli či na místě. Lístky budou v první vlně stát 650 korun, ve druhé o stovku víc a v té poslední 850 korun. Děti do 12 let v doprovodu rodičů budou mít vstup zdarma,“ upřesnil Petr Šiška z pořádající agentury Petarda Production.

Více informací k festivalu včetně plánku areálu, rozmístění parkovacích míst či stánků s občerstvením najdou lidé na stránkách www.velkamoravafest.cz. „Návštěvníci mohou počítat i s autogramiádou všech interpretů,“ dodal Šiška.