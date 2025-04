Od skromných začátků jsme ušli obrovský kus cesty, říká ředitelka festivalu AFO

„Je úžasné, že AFO oslovuje generace příznivců vědy už šest desítek let a že je díky tomu dnes nejstarším kontinuálně pořádaným festivalem populárně-vědeckého filmu v celé Evropě. Od skromných začátků ušel festival obrovský kus cesty,“ zhodnotila.

Festival je zcela zdarma a každoročně se na něj akredituje kolem devíti tisíc návštěvníků.

Festival AFO si nadělil jako narozeninový dárek knihu. Můžete k ní prozradit víc?

Kniha nese název Academia Film Olomouc: 60 let populárně-vědeckého

filmu (AFO60) a pokřtíme ji právě dnes. K šedesátému výročí festivalu jsme chtěli vytvořit něco netradičního pro fanoušky festivalu, milovníky knižního designu i nás samé. Něco, co celému AFO vzdá hold, co člověk rád daruje sobě i druhým. Kniha se věnuje všem aspektům, které vnímáme v rámci šesti dekád festivalu jako stěžejní a chtěli jsme je připomenout, vyzdvihnout či zasadit do širšího kontextu. Nechybí ani rozsáhlé fotoalbum plné archivních snímků napříč všemi ročníky, rozhovory s bývalými řediteli AFO i členy organizačního týmu, kteří pomáhali formovat tvář současného festivalu.

Jubileum se ponese i celým programem. Jak?

Pracujeme s tím, že festival má šest dní, takže každý festivalový den bude věnovaný jedné dekádě z historie AFO. Máme velmi blízkou spolupráci s Národním filmových archivem i Českou televizí, takže promítneme filmy z historie festivalu. Vodítkem pro nás byly oceněné snímky, které tehdy zaujaly odbornou porotu, studenty i diváky. Třeba máme zaznamenanou událost, kdy známá dokumentaristka Helena Třeštíková na AFO dostala cenu a skleněnou vázu hned nato rozbila, když ji nešťastně upustila. Málokdo si dnes také pamatuje, jak dřív festival vůbec vypadal, že vlastně diváci chodili do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde byly jakési kukaně s televizemi a na nich jste si pustili film vybraný z katalogu. Chtěli jsme, aby mohli tuto atmosféru zažít i dnes, a tak jsme celou scénu z minulosti nasimulovali a video fórum v muzeu postavili znovu.

Jak s výročím souvisí například sekce věnovaná kultuře piva?

Zcela zásadně, protože pivo je v Česku spjaté s oslavami a my se na toto téma podíváme z vědecké perspektivy. Budeme se bavit o tom, jak vzniká pivo, o procesu jeho výroby, ale podíváme se na něj i jako na fenomén, součást české kultury a národní kulturní památku. Podařilo se nám získat i perličky z archivů, kdy ukážeme reklamy na pivo z třicátých let a podobné libůstky. Univerzita Palackého má také svůj vlastní experimentální pivovar a zajímavé bude, že během festivalu uvaříme speciální pivo. Na úvod festivalu ho založíme a v sobotu se bude moci dát vypít. V průběhu několika dní tak návštěvníci na Konviktu budou moci sledovat celý proces jeho výroby.

Kolik snímků se na festival přihlásilo a můžete přiblížit letošní novinky?

Na festival letos tvůrci přihlásili více než 600 snímků z 61 zemí a z nich jsme poté vybrali 67 filmů, které se budou ucházet o cenu. Vůbec poprvé AFO přinese soutěž imerzivních médií, kam patří nejen virtuální realita, ale také rozšířená realita nebo filmy, které jsou tvořené pro projekce v planetáriích. Mají za úkol všemi prostředky vtáhnout lidi do děje, kdy si vše prožijete na vlastní kůži. Takže nejenže se festival bude nostalgicky dívat do minulosti, ale bude také hledět do budoucnosti a zmapuje nejnovější trendy. Chceme také motivovat začínající filmaře, takže letos jsme zavedli novou cenu za nejlepší debut nebo druhý film.

Na jakou sekci se vy osobně nejvíc těšíte?

Mým favoritem je sekce Spolubydlící, která se snaží zlepšit náhled na živočichy s pošramocenou pověstí. Jsou to třeba krysy, potkani, ale především pavouci, kterých se třeba já osobně velmi bojím. Můj manžel je vědec a vždycky mi urputně vysvětluje, jak moc jsou pavouci užiteční, jak nám v domácnosti pomáhají a že se mám naučit mít je ráda, nebo alespoň je nezabíjet. Tím, že s námi bydlí, nás zbavují mšic, klíšťat a dalšího otravného hmyzu. Navíc procentuální zastoupení jedovatých druhů z celkového počtu pavouků je zanedbatelné. Takže když se k nám pavouci nastěhují, neměli bychom panikařit.

Jak osobnosti do Olomouce přijedou?

Na festival opět zavítají výrazné osobnosti světové dokumentární či experimentální scény, například režisérka a umělkyně spolupracující s NASA Nelly Ben Hayoun-Stépanianová, belgický režisér a astrofyzik Vincent Langouche či brooklynští tvůrci Sean Paulsen a Brad Wickham. Umělkyně Sister Sylvester, známá z festivalů v Benátkách, Amsterdamu nebo New Yorku, na AFO uvede projekt Napít se z Brechta, který autorka popisuje jako automatizovanou laboratorní performance. Nebude chybět ani australská moderátorka, vědecká popularizátorka a autorka knih pro děti Lee Constableová, o které říkáme, že je takový australský Daniel Stach, který mimo jiné na festival také opět zavítá.