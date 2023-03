Řidiče v Prostějově a v Olomouci zdrží opravy estakád, čekají je objížďky

Od úterý 28. března 2023 se stavbaři vrátí do Prostějova. Po loňském dokončení pravé poloviny estakády směrem do Olomouce dělníci začnou s opravou zbylé levé části. Pokračování rozsáhlé rekonstrukce za zhruba 350 milionů korun bez DPH potrvá do podzimu letošního roku. | foto: ŘSD Olomoucký kraj