Osmiletá dívenka si zapíchla řídítka do břicha, záchranářce teď přišla poděkovat

Nehoda se odehrála v květnu, kdy si dívenka vyjela s rodiči na kole. „Jeden květnový den dostala rychlá záchranná služba výzvu vyrazit k osmileté dívce po pádu z kola s otevřeným poraněním břicha,“ uvedl k případu mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Břetislav Bolard.

Elena při jízdě přepadla přes řídítka, která si zapíchla do břicha. „Byla při vědomí, ale v šoku. Nevěděla, co se děje a co jí to leze z břicha. Maminka zachovala klidnou mysl, ihned vytočila linku 155 a poskytla své dceři první pomoc dle pokynů operátora,“ popsal mluvčí.

Když sanitka ke zraněné dorazila, začala Elen jako první komunikovat se záchranářkou Míšou. „Ta Elenku krásně uklidnila. Během ošetření jsme jí nabízeli i Kryštůfka, aby měla oporu a mohla se k němu přimknout. Nicméně hračku odmítla, abychom ji nechali pro jiné, menší děti, které ho budou potřebovat více. Tak projevila svou statečnost,“ poznamenal Bolard.

Brzy po sanitce na místě přistál i vrtulník Letecké záchranné služby. „Bylo totiž nutné pacienta rychle přepravit na dětské trauma centrum, tudíž šetrnost a rychlost transportu byla na místě,“ vysvětlil mluvčí.

„U Elenky jsme zakryli rány, zajistili žilní vstup a aplikovali tišící léky a léky proti bolesti společně s infuzní terapií. Následně byla dívenka uložena do vakuové matrace a ve stabilizované stavu naložena do vrtulníku, který ji transportoval na oddělení dětského traumacentra v Brně,“ popsal mluvčí.

Šťastný konec

Po uzdravení se matka se svou dcerou vypravily za záchranáři, kteří na místě nehody zasahovali. „Setkaly se tak s naší záchranářkou Míšou, která byla jako první na místě události, tu si Elenka vštípila do paměti. Přišly poděkovat a my s radostí viděli, jak se Elenka po operacích a rehabilitaci těší plnému zdraví,“ informoval mluvčí.

Zdravotníci je provedli po základně a Elen zpětně předali plyšového Kryštůfka. „Jako symbol její statečnosti a právem si jej zasloužila! Maminka nám předala i fotografie z výjezdu a z léčby a povolila jejich veřejné sdílení společně s celým příběhem, za což jsme velice vděční,“ dodal Bolard.