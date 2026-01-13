Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

  5:00,  aktualizováno  5:00
Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý sníh i břečku.
Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.
Dalších 7 fotografií v galerii

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. | foto: Milan Hrabský

Nové dopravní značení se nachází na křižovatce ulic Slavoníská, Střední Novosadská a Dolní Novosadská. Symboly mají řidiče upozorňovat na prostor vyhrazený pro cyklisty. Jenže pracovníci při rekonstrukci namalovali obrázky přes nečistoty, prach a zmrzlé zbytky sněhu.

Ledabylé dopravní značení se nachází na křižovatce ulic Slavoníská, Střední Novosadská a Dolní Novosadská.

Po oblevě tak téměř jistě značení nebude v nejlepším stavu. „Rozkaz zněl jasně,“ utahoval si na Facebooku jeden z diskutujících pod fotkami nepovedeného značení. „Musí se namalovat za každou cenu, není čas lámat si hlavu kde je co,“ přidala se další žena.

„Jezdit na kole v Olomouci po silnici je umění, tak i instalace dopravního značení musí být umělecké dílo,“ poznamenal uživatel Josef.

Nákladná rekonstrukce části ulice Dolní Novosadská probíhá od poloviny srpna. Olomoucký magistrát za obnovu komunikací, veřejného osvětlení i zastávek MHD zaplatí milionů korun.
Ledabylé dopravní značení se nachází na křižovatce ulic Slavoníská, Střední Novosadská a Dolní Novosadská.
Pracovníci namalovali značení přes zamrzlý sníh a další nečistoty.
Pracovníci namalovali značení přes zamrzlý sníh a další nečistoty.
8 fotografií

Nákladná rekonstrukce části ulice Dolní Novosadská probíhá od poloviny srpna. Olomoucký magistrát za obnovu komunikací, veřejného osvětlení i zastávek MHD zaplatí milionů korun.

„To je samozřejmě šlendrián, který objednatel prací – magistrát – bude řešit s dodavatelem,“ komentoval náměstek olomoucké primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Autor: