Dříve jeden dlouhý autobusový záliv, lavičky na chodníku a uprostřed něj jeden malý přístřešek. Nyní mají cestující k dispozici výrazně větší dopravní terminál. Směrem z centra má pět krytých nástupišť, v opačném směru další dvě.
„Je to tady teď o hodně lepší, dřív jsme museli s dětmi čekat u silnice, nově je tu široký chodník, cítím se víc bezpečně. Využilo se místo, kde byl jen trávník, oceňuji i displeje s odjezdy. Podle mě je dobře, že stavba vznikla, protože tu jezdí hodně lidí,“ řekla redakci maminka s kočárkem čekající na autobus.
„Nový terminál v Prostějově není jen dopravním uzlem, ale i moderním veřejným prostorem, který spojuje funkčnost, estetiku a udržitelnost. Stává se dalším krokem v proměně města směrem k příjemnějšímu a zelenějšímu prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky,“ řekl prostějovský primátor František Jura (ANO) a zmínil noční nasvětlení stavby i využití modrozelené infrastruktury.
Dosavadní technicky nevyhovující a prašné povrchy projekt nahradil vsakovacími materiály. Ty umožňují přirozený odvod dešťové vody v místě.
Hodně dřeva
Velkou střechu nesou sloupy s dřevěným opláštěním, dřevěné jsou i lavičky. Pár kroků odsud vzniklo menší dětské hřiště. Na jaře se místo zazelená vysazenými stromy, keři a trvalkami. Poblíž nástupišť vyrostla i úschovna kol.
Náklady 120 milionů korun, z nichž polovinu pokryla evropská dotace, dělají z terminálu jednu z nejvýznamnějších dopravních investic ve městě v posledních letech. Přinesla i stovku parkovacích míst, která mají pomoci odlehčit dopravní situaci v centru města.
„Je to pro nás velmi důležité, stovka míst je první počin, můžeme pak řešit jiné lokality. Doprava by se měla vymístit. Zabýváme se optimalizací a připravujeme do budoucna strategii k řešení parkovacích míst,“ sdělil náměstek primátora pro investice a rozvoj Jiří Rozehnal (ANO).
V těsném sousedství směrem ke kruhovém objezdu na Petrském náměstí je staveniště, kde má firma v druhé polovině příštího roku dokončit parkovací dům. Stomilionová stavba, u níž by také více než polovinu nákladů měla pokrýt dotace, přinese dalších 130 stání.
Levné parkování ve městě skončí
Před třemi lety se prostějovské zastupitelstvo zabývalo peticí dvou stovek lidí, kteří nechtěli přijít o stromy a varovali před zahuštěním provozu ve městě.
„Záměr sníží kvalitu obytného prostředí a povede ke zvýšení dopravy v centru. Kvůli výstavbě dojde k likvidaci zelených ploch, stromů a keřů,“ stálo v petici.
Nakonec ale neuspěla, prioritou bylo řešení parkování, navíc stavba vzniká na vnitřním okruhu města, tedy mimo menší uličky v okolí, jak argumentovala koalice.
„Parkovací dům nám umožní lépe regulovat dopravu, využít parter středu města jiným způsobem. Musíme se do budoucna zabývat možnostmi záchytných parkovišť na hlavních příjezdových cestách a jejich napojení na MHD, protože i turistika nebo jednotlivé návštěvy jsou velmi intenzivní a je potřeba hledět i na stránku ekologickou, hlukovou, zatížení města dopravou,“ dodal včera Rozehnal.
Zmínil, že 10 korun za hodinu parkování na vybraných místech řadí Prostějov mezi nejlevnější města v republice. Regulace proto přinese pravděpodobně i zdražení.
„Když se podíváme jen do okolí, tak Přerov má dvacet korun, Olomouc čtyřicet. Určitě se budeme přizpůsobovat standardní ceně, nikoli však nadstandardní,“ nastínil náměstek. Parkovací strategie počítá i s řízením parkovišť aplikací a inteligentními zastávkami.
Radnice také začala pracovat na zákazu nočního parkování dodávek a náklaďáků. Slibuje si od něj uvolnění více než stovky míst v ulicích města.
Nákladní vozidla, obytné přívěsy, traktory a velké přívěsy by měli řidiči na dobu od 22 do 6 hodin nechávat na vyhrazených místech na okraji Prostějova.