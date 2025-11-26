Jednašedesátiletý muž usedl za volant krátce po úterní půlnoci. Na silnici v katastru obce Nedvězí na Olomoucku směrem na Bystročice vyjel ze silnice a skončil v příkopu.
„Podle zjištěných informací řidič opelu nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a povětrnostním podmínkám, v důsledku čehož vyjel vpravo mimo komunikaci,“ upřesnila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Muž se podle policistů dušoval, že za nehodu může zvěř, které se vyhýbal. „Nehoda se obešla bez zranění. Řidič ovšem hlídce nadýchal přes dvě promile,“ doplnila Skoupilová s tím, že mu policisté zakázali další jízdu.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který podle trestního zákoníku hrozí až rok vězení, pokuta nebo zákaz činnosti.
Vyletěli ze zatáčky, skončili v nemocnici
Další nehody pak policisté řešili na Jesenicku, obě havárie měly společné jmenovatele – sníh a smyk.
Nejprve kolem úterní 21. hodiny mířil sedmadvacetiletý řidič volkswagenu z Horního Údolí na Heřmanovice, ale nepřizpůsobil jízdu povětrnostním podmínkám a v pravotočivé zatáčce dostal smyk, načež s vozidlem sjel až do potoka.
„Řidič byl se zraněním převezen do jesenické nemocnice. Provedená dechová zkouška vyloučila u řidiče přítomnost alkoholu. Způsobenou hmotnou škodu vyčíslili policisté předběžně na 150 tisíc korun,“ řekla Skoupilová.
Už za dvě hodiny pak došlo k další nehodě v Jeseníku na ulici Šumperská. „Podle zjištěných informací dvaadvacetiletá řidička fiatu jedoucí ve směru od centra města na Domašov nepřizpůsobila rychlost jízdy vozidla povětrnostním podmínkám a stavu vozovky. Na rovném úseku dostala smyk, přejela do protisměru a sjela do řeky Bělá,“ popsala policejní mluvčí.
Žena utrpěla zranění, se kterým byla ošetřena v jesenické nemocnici. Provedená dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 60 tisíc korun.