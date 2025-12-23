Opilý šofér se zákazem řízení boural v obci, po půlnoci narazil do mostku

  10:12,  aktualizováno  10:12
Kolem úterní jedné hodiny ranní museli policisté řešit autonehodu v obci Nová Hradečná na Olomoucku poblíž tamní mateřské školy. Osmatřicetiletý řidič tam havaroval se svým vozidlem Alfa Romeo. Jak zjistili policisté, nejen že byl šofér opilý, ale měl i zákaz řízení. Nyní mu hrozí až tři roky za mřížemi.
Řidič havaroval uprostřed obce, nadýchal dvě promile. (23. prosince 2025)
Další 3 fotografie v galerii

Řidič havaroval uprostřed obce, nadýchal dvě promile. (23. prosince 2025) | foto: PČR

Nehoda se stala na silnici III/44412. „Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy především svým schopnostem. V levotočivé zatáčce vyjel s vozidlem vpravo, kde narazil do betonového mostku,“ upřesnila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Šofér po nehodě nadýchal dvě promile a se zraněním byl převezen do nemocnice. „Jeho lustrací navíc policisté zjistili, že má platnou blokaci řidičského oprávnění,“ dodala Skoupilová.

Způsobenou škodu vyčíslili policisté předběžně na 55 tisíc korun.

Opilý řidič vjel na dálnici D55 do protisměru, policisté ho stihli včas zastavit

„Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí až tři roky za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ uzavřela policejní mluvčí.

Autor: