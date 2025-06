Olomoucký kraj výrazně zlevní jízdenky. Populismus, kritizuje opozice

Vedení regionu odmítá, že by šlo o předvolební tah. Změna cenového tarifu je jedním z bodů pro krajské zastupitelstvo 23. června.

„Navrhujeme zavedení slevy ve výši 75 procent z plného jízdného u kategorií cestujících junior (6–18 let), student (18–26 let) a senior (65+ let),“ doporučuje ke schválení krajská rada tvořená většinově ANO s podporou SPD.

„Vedlo nás k tomu jednak splnění předvolebního slibu a také se snažíme zlevnit cestování seniorům nad 65 let, což jsou ti, kteří slevu kdysi měli a využívali. Je to od nás i vzkaz, že se mohou spolehnout na veřejnou dopravu a nemusejí všude jezdit autem. Když se to podaří, uleví se nám trochu i na silnicích,“ odůvodnil hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

„Druhým důvodem jsou mladé rodiny, které také potřebují každou korunu, možná víc než my všichni, pokud mají doma děti nebo studenty,“ dodal hejtman.

Stát kompenzuje slevy

Narážel tím na pětasedmdesáti procentní slevu, kterou v roce 2018 zavedla Babišova vláda. Současná vládní koalice ji v roce 2022 vrátila na polovinu.

„Poloviční sleva jízdného je stále pro využívání veřejné dopravy atraktivní a zároveň znamená nezanedbatelnou úsporu ve státním rozpočtu,“ uvedl tehdy ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Stát nyní krajům slevy kompenzuje, navýšení o čtvrtinu bude ten Olomoucký stát za druhé pololetí přibližně 37 milionů korun, které vezme z přebytku. Hejtmanství neočekává, že by to mělo na náhrady od státu vliv.

„Změnu navrhujeme pro nás nejjednodušší formou, a to slevou na jízdném. Děláme to pro všechny typy jízdného – od jednotlivých jízdenek až po celoroční,“ upřesnil Okleštěk. Jestliže dnes stojí zlevněný roční kupon na jednu mimoolomouckou zónu v příměstské dopravě 1 063 korun, nově bude za 532 korun.

Bohapustý populismus, kritizuje opozice

Opozice tvořená i bývalým vedením kraje se proti připravované novince vymezuje. „Je to bohapustý populismus,“ vzkázal Ivo Slavotínek (za KDU-ČSL v koalici Spojenci24 s vámi).

„Peníze by bylo potřeba na úplně jiné věci pro seniory, jako je zkapacitňování služeb, které budou brzy zoufale chybět více než teď a my je budeme projídat za něco, co není nezbytně nutné. Budu u nás na zastupitelském klubu navrhovat, ať to nepodpoříme,“ vysvětlil.

Proti je rovněž exhejtman Josef Suchánek (STAN). „Jde o úplný nesmysl. Kdybych si myslel, že s tím přišla krajská rada, označil bych to za totální nekompetenci a populistické předvolební tahy, ale protože víme, že je to rozhodnutí Babiše, nelze je z toho vinit,“ naznačil celostátní vliv.

Stejný návrh například neúspěšně předložilo hnutí ANO v pondělí na jednání zastupitelstva Středočeského kraje, který vedou vládní strany. Tam naopak koalice rozhodla o zdražení jízdného.

Vrátíme lidem, co jim vláda vzala, vzkazuje krajské ANO

Jenže v Olomouckém kraji může koalice svůj záměr pohodlně prosadit. V 55členném zastupitelstvu má hnutí ANO (26 mandátů) a SPD (5 křesel) většinu.

„Říkali jsme, že vrátíme, co Fialova vláda vzala. Ale není to jen jízdné, snažíme se také vrátit důvěru v kraje a dát zpět třeba podporu dobrovolných hasičů, sportu, mládeže,“ řekl hejtman Okleštěk.

„V pololetí se vždy mění jízdní řády a věci kolem hromadné dopravy. Kdyby nám šlo o termín voleb, uděláme to třeba k 1. září, takto téma do té doby zapadne,“ vyvrací hejtman námitky.

Podle serveru Zdopravy.cz je Olomoucký kraj prvním regionem vedeným ANO, kde se zvýšení státem nařízené slevy chystá.

Peníze vybrané od obcí se vrátí ve slevách, poukazuje opozice

Suchánkovi vadí, v jaké situaci chce kraj slevu zavést. „Kraj nechává obce přispívat na dopravu. Zavedlo to už před námi ANO a i podle nás to bylo v pořádku, i když chybělo inflační zastropování, což jsme udělali až my stanovením pětiprocentní hranice,“ poukázal.

„V principu se slevou souhlasím, ale ne ve chvíli, kdy začnou bude populisticky předvolebně vracet důchodcům a studentům peníze vybrané od obcí,“ upozornil.

Vyšší sleva bude zatím platit do konce roku. „Uvidíme, jaký bude trend, jak se k tomu bude stavět ministerstvo. Jsou různé výkřiky, že nám nedají ani těch padesát procent. O případném prodloužení by se rozhodovalo na prosincovém zastupitelstvu, ale třeba si to uvědomí i vláda, ať už bude jakákoli, a podporu dá na pětasedmdesát procent,“ naznačil hejtman.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že je to záležitost krajů. „Je na nich, jak chtějí svůj návrh ošetřit, aby byl realizovatelný a v souladu s předpisy, včetně předpisů regulujících veřejnou podporu. Ministerstvo dopravy se při kompenzacích slev musí řídit právem Evropské unie,“ uvedl mluvčí resortu František Jemelka.

Kupkovo ministerstvo při snížení slevy z pětasedmdesáti na padesát procent informovalo, že zátěž pro státní rozpočet se tím sníží o 1,9 miliardy korun ročně.

Od září 2018 do dubna 2022 vydával stát na kompenzacích dopravcům přes 14 miliard korun, po úpravě 3,9 miliardy. V kraji mají nyní pětasedmdesátiprocentní slevu ze zmíněných skupin jen cestující v Přerově.