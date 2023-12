V městské hromadné dopravě lidé brzy zaplatí jízdné i kartou

Cestující si vytisknou při jízdě jízdenky, které budou přestupní i do krajských spojů. Aby totéž bylo možné i se současnou elektronickou nebo SMS jízdenkou, teď dopravce řeší.

Dopravnímu podniku města Olomouce (DPMO) se podařilo na novinku sehnat evropské dotace. „Připravujeme vše pro vypsání výběrového řízení v lednu,“ sdělil předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík.

„Naše úvaha je, že do každého krátkého dvanáctimetrového autobusu dáme jeden validátor pro příjem plateb kartou. Co se týká osmnáctimetrových autobusů nebo dlouhých tramvají, ty bychom osadili vždy dvěma validátory,“ upřesnil.

„Pokud jde o podobu jízdenek, jdeme pražskou cestou, tedy tisk jízdenky s QR kódem. Tato varianta zaručuje přestupnost na veřejnou linkovou dopravu území zóny 71, kde cestující načte kód,“ doplnil Michalík k cestování po Olomouci a okolí s dopravci krajského integrovaného systému.

Stejně jako automaty

Bezkontaktní terminály by měly také prodávat dvou a třízónové jízdenky stejně jako automaty. Zadavatelem veřejné zakázky bude dopravní podnik, administrovat ji budou úředníci z odboru investic magistrátu.

„V rámci projektu dojde k nákupu a instalaci techniky a kabeláží do vozidel MHD, integraci systému s palubními počítači vozidel a dodání obslužného back-office systému,“ uvedl investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).

Předpokládaná hodnota této zakázky by měla být okolo dvanácti milionů korun bez DPH. „Očekáváme dotaci ve výši 85 procent, o kterou žádá dopravní podnik,“ dodal. Hotovo by mohlo být podle odhadů do roka a půl.

Olomouc mezi posledními

Olomouc by se tak přidala na seznam měst, kde budou mít cestující možnost koupit jednorázové jízdenky ve vozidlech MHD.

„Platbu kartou při nákupu jednorázových jízdenek preferují cestující ve většině měst, kde je možná. V rámci našeho sdružení je to 18 dopravních podniků, další tři tuto službu plánují zprovoznit v nejbližší době,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

Kromě Olomouce zbývá Most-Litvínov a Zlín-Otrokovice. „Sám v převážné míře v obchodech platím bezhotovostně a bezkontaktně kartou nebo mobilním telefonem, je to rychlejší a pohodlnější. Náš dopravní podnik musí jít s dobou a cestující to určitě uvítají,“ věří Tichý.

Dopravcům podle něj zavedení bezkontaktních plateb šetří až třetinu nákladů spojených s jízdným.

Službu zavedla jako první Ostrava

První byla Ostrava, kde lidé tuto službu mají už od roku 2016. Následně tam v roce 2020 úplně zrušili papírové jízdenky. K tomu se Olomouc zatím nechystá.

„Další rozšiřování sítě prodejních automatů není s ohledem na nové platební metody a jejich využívání cestující veřejností v plánu. Síť automatů na jízdenky plánujeme po spuštění možnosti platby kartou ve vozech udržovat ve stávající podobě,“ sdělila mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

„Pořád si myslíme, že hlavní jsou mobilní aplikace. Hodně se nám s nimi daří a počítáme s velkým rozvojem té naší,“ naznačil další vývoj Michalík. Mezi lety 2021 a 2022 stouply tržby u jízdních dokladů pořízených přes aplikaci o 160 procent, uvádí loňská výroční zpráva.

Papírová jízdenka má výhodu

Cestující, kteří dnes přestupují s papírovou jízdenkou na linkovou dopravu v olomoucké zóně 71, jsou nicméně ve výhodě oproti těm s jízdenkou v podobě SMS nebo elektronickými jízdenkami pořízenými v aplikacích DPMO, SEJF nebo DoKapsy od ČSOB. Ty totiž platí jen na linkách dopravního podniku, což lidé dlouhodobě kritizují.

Podobná je i situace při nákupu jízdenky v aplikaci koordinátora krajské integrované dopravy (KIDSOK) pojmenované Mobil OK_new. Lístek jen pro Olomouc tam koupit nelze.

„Opravdu nemůžeme za to, že nám DPMO neumožňuje prodávat jízdenky na MHD Olomouc,“ odpověděla organizace KIDSOK na výtku uživatele v hodnocení aplikace.

Jednání mezi stranami se k tomu už konala například začátkem letošního roku. „Je potřeba to sladit, není to jednoduché ani rychlé, ale věřím, že se dostaneme ke stejnému cíli,“ ubezpečil Michálek.

Na odstranění nedostatků se tedy dál pracuje. „Dodavatel systému elektronických jízdenek DPMO připravuje k testům betaverzi podle technických parametrů IDSOK,“ nastínila mluvčí olomouckého dopravce.

„Přechod ze standardů DPMO na standardy IDSOK umožní v zóně 71 přestupy k ostatním dopravcům. Možnost nákupu jízdenek pro samostatnou zónu 71 v mobilní aplikaci IDSOK MobilOK_new bude předmětem následných jednání. Jsou zde dotčena smluvní a clearingová ujednání, tok tržeb za MHD,“ vysvětlila.