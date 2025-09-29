„Kriminalisté muže v sobotu 27. září obvinili z přečinů hanobení lidských ostatků, výtržnictví a poškození cizí věci. Obviněný se k činu doznal, ale nedokázal vysvětlit přesný důvod svého jednání,“ sdělila olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Pachatel byl podle ní v minulosti opakovaně soudně trestán pro různorodou trestnou činnost. Její charakter však policie nespecifikovala.
Škoda na hřbitově v olomoucké části Neředín byla původně předběžně odhadnuta na 400 tisíc korun, znaleckým posudkem se snížila na 61 tisíc.
„V případě prokázání viny a odsouzení mu podle trestního zákoníku hrozí v krajním případě až tři roky za mřížemi. Trestní stíhání probíhá na svobodě,“ doplnila mluvčí.
Pachatel v noci na čtvrtek 11. září 2025 pachatel poškodil náhrobky a urny na Ústředním hřbitově Neředín v Olomouci. Celkem poškodil na pět desítek hrobů.
Na hřbitov vnikl přes plot v ulici Aloise Rašína a přitom oplocení poškodil. Poté rozbíjel pomníky, kamenné desky a urny. Motivem pachatele podle policie nemuselo být samotné poškození hrobů, ale hledání cenností v urnách a v hrobech.