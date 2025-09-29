Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

  11:18,  aktualizováno  11:22
Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci. Policisté zjistili, že čin má na svědomí pětatřicetiletý recidivista.
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně | foto: Policie ČR

„Kriminalisté muže v sobotu 27. září obvinili z přečinů hanobení lidských ostatků, výtržnictví a poškození cizí věci. Obviněný se k činu doznal, ale nedokázal vysvětlit přesný důvod svého jednání,“ sdělila olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Pachatel byl podle ní v minulosti opakovaně soudně trestán pro různorodou trestnou činnost. Její charakter však policie nespecifikovala.

Škoda na hřbitově v olomoucké části Neředín byla původně předběžně odhadnuta na 400 tisíc korun, znaleckým posudkem se snížila na 61 tisíc.

„V případě prokázání viny a odsouzení mu podle trestního zákoníku hrozí v krajním případě až tři roky za mřížemi. Trestní stíhání probíhá na svobodě,“ doplnila mluvčí.

Pachatel v noci na čtvrtek 11. září 2025 pachatel poškodil náhrobky a urny na Ústředním hřbitově Neředín v Olomouci. Celkem poškodil na pět desítek hrobů.

Na hřbitov vnikl přes plot v ulici Aloise Rašína a přitom oplocení poškodil. Poté rozbíjel pomníky, kamenné desky a urny. Motivem pachatele podle policie nemuselo být samotné poškození hrobů, ale hledání cenností v urnách a v hrobech.

