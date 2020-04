Čtyřiadevadesátiletá klientka překonala covid-19, poté jí však selhalo srdce

„Naše klientka byla testována dvakrát a obě vyšetření byla negativní. Za dva dny poté však zemřela na selhání srdce a plic,“ potvrdil ředitel Domova seniorů v Prostějově Zdeněk Libíček.



Onemocnění čtyřiadevadesátileté ženy způsobilo počátkem dubna přísnou karanténu téměř osmdesátky klientů domova a personálu. Striktní opatření zabránila dalšímu rozšíření infekce.

Dodnes se však nepodařilo spolehlivě prokázat, kde se stařenka nakazila. Trpěla plicními problémy a krátce před propuknutím covidu-19 se vrátila z prostějovské nemocnice, kde byla hospitalizovaná.

„U nás poté onemocnění vypuklo. Nevíme, kde se nakazila, ten virus mohl být kdekoliv. V současné době necháváme v domově ještě karanténu dobíhat, ale opatření budeme postupně uvolňovat,“ dodal ředitel.

Už po návratu z nemocnice na přelomu března a dubna byla klientka v izolaci na samostatném pokoji a chodili k ní pouze vybraní zaměstnanci. Po pár dnech se ovšem zdravotníkům zdálo, že stařenka pokašlává více než obvykle, a lékařka proto povolala hygieniky, kteří provedli odběry.

Testy nakonec potvrdily nákazu koronavirem. V přísné karanténě okamžitě skončilo 76 klientů jednoho oddělení na dvou patrech domova a šest v první a osm členů personálu ve druhé vlně.



Zaměstnanci bydleli dva týdny přímo v domově

„Samozřejmě to pro nás byla komplikace, nicméně domovy našeho typu jsou na podobné situace připravené, protože v těchto zařízeních každou chvíli nějaká infekce probíhá. Máme infekční pokoj, pomůcky a víme, jak postupovat,“ poznamenal ředitel Libíček.



Zaměstnanci bydleli přímo v domově. „Pro tu první vlnu personálu to bylo docela překvapení. Šli ráno do práce a museli zde zůstat dva týdny. Ale všichni to zvládli velice statečně a odhodlaně. Je potřeba je za to obdivovat. Většinou jsou to ženy od rodin, doma mají manžela a děti a teď byly čtrnáct dní zavřené v domově,“ popisuje ředitel.

Přísný režim se nyní bude pomalu uvolňovat. V celém zařízení doposud platí omezení vycházet z pokojů, zrušeny jsou veškeré společné aktivity a jídlo zaměstnanci klientům nosí přímo na pokoje. Nadále platí zákaz předávání balíčků. Vedení domova už začíná povolovat například procházky po zahradě maximálně ve dvojicích a v rouškách.

Tuto sobotu pak pod okny domova bude klientům hrát dechovka a na příští týden se nabídli sólisté Moravského divadla v Olomouci, že ze zahrady zazpívají árie ze známých oper a operet.

„Snažíme se život alespoň trochu vracet do normálních kolejí. Samozřejmě, že stále není povolen kontakt s okolím, vycházení ven z areálu a návštěvy,“ podotkl ředitel Libíček. V Domově pro seniory v severozápadní části Prostějova žije více než dvě stě obyvatel.