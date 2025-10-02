Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, kde ve starém kravíně našla policejní hlídka mrtvého jednatřicetiletého muže. Vyšetřovatelé během několika hodin identifikovali a zadrželi pachatele, jímž je podle nich teprve osmnáctiletý mladík. Motivem činu byly pravděpodobně dřívější spory mezi ním a obětí. Pachateli hrozí až dvacetiletý trest, k činu se přiznal.
Tělo jednatřicetiletého muže našli policisté náhodně v úterý dopoledne a protože stopy na místě jednoznačně ukazovaly na zločin, byla přivolána krajská kriminálka, jež si případ převzala.

„Posílená o policisty olomouckého územního odboru se začala intenzivně věnovat vyšetřování, kdy mimo jiné na začátku nebyla známa totožnost oběti. Během sedmi hodin se jim přesto podařilo identifikovat a vypátrat mladíka, která je nyní z vraždy obviněn,“ řekl dnes novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Motivem podle něj byly patrně dřívější spory obou aktérů pocházejících z ne zrovna nejsilnějšího sociálního prostředí.

„Šlo o uraženou osobní hrdost. Skutku ale nepředcházela žádná bezprostřední hádka, mladík se vše rozhodl vyřešit jednou provždy předem naplánovaným činem, který si připravil a poté chladnokrevně provedl,“ dodal kriminalista.

Mladík se k činu přiznal, hrozí mu 12 až 20 let vězení. Podle policistů se v noci na úterý po třídenním plánování akce vyzbrojil nožem. Poté za obětí dojel do opuštěné budovy v Dlouhé Loučce, kde zaútočil. Poškozenému způsobil bodnořezná zranění a utekl.

